Slik planter du tomater og urter ute

Sesongen for uteplanting er i full gang, men det er ikke alltid bare lett å få plantene til å klare seg ute. Og selv om planting i potteplanter i teorien er enkelt, er det mange parametere som avgjør om plantene trives eller ikke.

I videoen over ser du hageekspert Espen Skarphagen plante urter og tomater i utepotten Luna fra Kremmerhuset.

Espen Skarphagen binder opp tomatplante Foto: ABC Brand Studio

Felles for begge deler er at de trives godt i store utepotter, så lenge du har god drenering, sunn jord og legger til rette for gode vekstforhold. I tillegg bør du rive forsiktig i jorden og røttene før du setter plantene i jorda. Og tomatplanten bør som kjent bindes opp for å få tilstrekkelig støtte.





Se hele videoen for å se alle tipsene. Og den lekre potten Espen bruker i videoen, den finner du her.

Lykke til med plantingen!