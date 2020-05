Grønne planter, frodige blomster og duftende urter er forfriskende og dekorativt i hjemmet, og gjerne også på veggen.

Ved å henge planter på veggen, ute eller inne, løfter du dem opp til synshøyde OG får en god arbeidshøyde når du skal vanne, stelle eller plukke fra dem, så det er mange fordeler med vegghengte planter.

Her viser vår planteekspert Espen Skarphagen hvordan du med enkle grep kan gjøre hjemmet ditt frodigere ved å henge opp urter og blomster på veggen.

Espen bruker her veggpottene Lexi fra Kremmerhuset, en nett og fin sak som kommer i en enkel og en trippel variant. Begge har potter på 16 cm i diameter, som passer de fleste urter, og småblomster.



I andre del av videoen viser Espen hva slags blomster du kan ha på veggen.



Urter eller blomster - valget er ditt

I videoen tar Espen for seg urter og blomster. Når det gjelder urter er det viktig å passe på de står et sted med mye lys, at de vannes jevnlig (men ikke blir stående i vann) og at du bruker jevnt av urtene. Urter er bruksplanter som tåler og knipes av. Men husk at så lenge de står i potten fra butikken, vil de nok ikke leve evig. Men med stell og jevn bruk, kan du ha glede og nytte av dem lenge.

Videre viser Espen et knippe blomster som gjør seg godt på veggen. Her har valgt ut blomster med farger og former som synes godt, og som står godt til hverandre. Her gjelder det å være varsom når du fjerner "gitteret" butikken har satt på for å beskytte blomstene. I tillegg bør du også her passe på at blomstene ikke blir stående i vann, og sørg for at de får litt næring, all den tid de står i beskjedne potter med jord som ikke gir røttene all verden å jobbe med.

Med det ønsker vi deg en bugnende og frodig sommer!

