Hagetrender denne våren - skap et ekstra rom ute

Drømmer du om å tilbringe mer tid ute i hagen eller på balkongen? Det er du ikke alene om. Endelig er været fint nok til å flytte stue, spisestue og kjøkken utendørs. Hvem vil vel stå inne og lage mat når sola skinner ute? Her kommer en liste med fem punkter du kan la deg inspirere av for å skape et lunt og hyggelig uterom.

1. Vedlikeholdsfrie møbler

Moderne og elegant kosekrok: Hjørnesofa fra Hillerstorp. Foto: Produsenten / gardenstore.no

Sats gjerne på så vedlikeholdsfrie møbler som mulig. Det betyr at du ikke trenger å bruke mye tid på å vaske møblene hver sesong, men tiden du tidligere brukte på pussing og beising kan du nå benytte til kos og hygge.

Tenk også på farge og materialer møblene er laget av. Pollen og støv synes godt på sort og hvitt, og vil trenge en vask i ny og ne. Både materialvalg og vedlikehold kan bidra til at du kan nyte hagemøblene dine i mange sesonger.

Hold hagemøblene og putene fine og komfortable i mange år med putekasser og beskyttende trekk mot vær og vind.

Invester også i et møbeltrekk og en putekasse. Slik kan du ta vare på møblene dine på dager med ruskete vær og vind, og de vil holde seg fine over flere år.

Skap en hyggelig spiseplass ute: Spisebord og stoler fra Ocean, bord og benker fra Muuto. Foto: Produsenten / lunehjem.no

Tenk nøye igjennom hva du ønsker å bruke møblene til. Ønsker du en hyggelig spiseplass eller en avslappet sofagruppe? Valgmulighetene er mange og det kan være lurt å ta en titt på plassbesparende alternativer.

2. Skap skygge med solskjerming

Solskjerming med parasoll, levegg eller pergola er en uunnværlig del av hagen eller balkongen. En sommervarm dag kan fort bli en svett opplevelse dersom du ikke kan skjerme deg for solstrålene.

Pergola rammer uteplass fint inn: En pergola kan gi en følelse av hverdagsluksus i eget hjem, og skaper et ekstra hyggelig rom ute. Under en pergola kan du nyte lange utemiddager og samtidig være skjermet for både sol og regn. Foto: Produsenten / gardenstore.no

Perfekt sted å slappe av en varm sommerdag: En lun krok i skyggen er et must når du skal innrede ditt nye uterom. Foto: Produsenten / gardenstore.no

3. Pynt opp uterommet med lune tekstiler

Gjør uterommet ditt personlig: Puter og tepper i holdbart og bærekraftig materiale laget av brukte plastflasker. Skap hyggelig stemning glasslykter.

Få det hyggelig og lunt med pledd, puter og annen pynt ute. Gjør uterommet ditt personlig og innbydende med enkle grep, selv om det er en liten balkong eller en romslig hage.



4. Flytt kjøkkenet utendørs

Fullt utstyrt utendørskjøkken: Her får du både kjøleskap, og et rotisseri, spesielt konstruert for kylling eller rulade. Den har også fire kraftige hovedbrennere, og en infrarød brenner som garanterer ekstra varme til bruning av kjøtt eller langtidssteking. Foto: Produsenten / gardenstore.no

Hvem vil stå inne og lage mat når sola skinner ute? Med en enkel utekjøkkenmodul, en utevask og en god grill kan middagen tilberedes på terrassen, balkongen eller ute i hagen.

Lag maten under åpen himmel: Sommerens must og festens naturlige midtpunkt er selvfølgelig utekjøkkenet. Foto: Produsenten / gardenstore.no

5. Forleng sesongen med varme og belysning

Vi nordmenn forlenger utesesongen i begge ender. Både tidlig vår og sein høst bruker vi gjerne uteområdene og hagemøblene våre. Da kan det være fint med litt ekstra varme fra en varmelampe, gasspeis eller bålpanne.

Forleng utesesongen med ekstra varme: Elegante varmekilder gir uteplassen det lille ekstra. Foto: Produsenten / gardenstore.no

Tenk også på belysningen. Balkongen, uteplassen eller hagen blir mye hyggeligere med lysslynger eller annen hagebelysning. De fungerer perfekt for å fremheve busker, trær eller andre plasser i hagen. Dekorativ hagebelysning skaper en lun stemning på sene kvelder, og du kan lyse opp gangvei eller oppkjørsel, eller andre områder du ønsker å fremheve i hagen. Velg gjerne LED-lys eller lys som lades opp med solceller.

Dekorativ belysning i hagen eller på balkongen skaper magisk stemning. Foto: Produsenten / Gardenstore.no

