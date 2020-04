Få det frodig i hagen med kompost og gjenbruk

Bærekraft, resirkulering og gjenbruk er viktige stikkord for tiden vi lever i, og ved å kompostere og gjenbruke alt du klipper av busker og trær vil du få den fineste jord som i tillegg er torvfri! Mye av jorden vi kjøper har dessverre en stor andel torv i seg. Torv er hverken miljøriktig, bærekraftig eller bra for alle planter. En egenprodusert kompost vil gi deg en mer levende jord proppfull av nyttige mikroorganismer som er bra for miljøet, og ikke minst alle plantene dine.

Alle stauder og sommerblomster vil bli kraftigere og frodigere med god næringstilgang og en levende jord. Foto: SkarpiHagen.no

Kvister og større greiner vil bruke lang tid på å bli kompostert, så her kan vi hjelpe naturen et stykke på vei. Med en god kompostkvern vil vi kunne kverne opp alt vi beskjærer, og gjøre det om til mindre flis. Er kompostkvernen kraftig nok vil du kunne kverne opp grener på rundt 4 cm i diameter! Når greinene blir større enn det vil jeg anbefale å kappe dem opp til ved istedenfor å kompostere dem.

Hvilken kompostkvern skal jeg velge?

Det er ulike kompostkverner på markedet, og det er lurt å vurdere eget behov. Jeg har testet ulike varianter, og anbefaler å velge en som er litt kraftigere med tanke på motor, og som tar en grei tykkelse på kvistene. Det er kjedelig når du står der og alt låser seg fordi motoren ikke klarer brasene.

En kraftig kompostkvern er en god medhjelper til resirkuleringen i hagen. Foto: SkarpiHagen.no

I hovedsak er kompostkvernen bygd på to måter.

- Kutteskive som kan minne om skivene med kniver vi finner i en foodprosessor. Denne går med stor fart og kutter opp kvistene som blir dytte oppi, og egner seg godt til små og mellomstore kvister.

- Valsesystem som både kutter og klemmer sammen kvister og avfall. Når man får klemt sammen det organiske materiale vil prosessen under kompostering og nedbrytningen gå fortere. Disse er som regel litt kraftigere og klarer å tygge seg problemfritt gjennom større og tykkere.

Bruksområder for oppkvernet materiale

I blomster- og buskbed - Når du har kvernet opp kvister fra beskjæringen har du et supert naturmateriale som kan stoppe ugress, gi bedre jord og sørge for mindre vanning! Flisen du får kan legges i staudebedet som et dekke mellom plantene. Med ca 5 cm tykkelse vil det være minimalt med ugress som kommer opp. Dette laget vil samtidig sørge for et god miljø for nødvendige mikroorganismer i jorda. Etterhvert som dette flislaget brytes ned vil alle næringsstoffene bli ført tilbake i jorda slik at syklusen er slutte. Bonusen med et slikt lag i blomsterbedet er mindre fordamping av vann, og dermed vesentlig mindre vanning.

Har du utfordringer med overgangen fra plen til blomsterbed er det gode løsninger på markedet slik som denne plenkanten fra Gardena.

Uansett hvilken type kompostkvern du velger er det oppkvernede materialet gull for hagen og komposten. Foto: SkarpiHagen.no

I komposten - I både varm- og kaldkompost er det behov for grovere struktur sammen med alt “bløtt” plantemateriale som eksempelvis blader. Flisen fra kompostkverna vil gi nettopp den nødvendige strukturen for å holde komposten luftig. Materiale fra grenene brytes ned langsommere og vil sørge for en mer porøs kompost hvor oksygenet kommer godt til. Dette er viktig for å få en god nedbrytning. NB! I varmkomposten er det spesielt viktig, siden det her vil være mye kjøkkenavfall og matrester. Her kan du finne mer litteratur om kompostering og jord.

En jord med delvis nedbrutte plantematerialer gir gode levevilkår for mikroorganismer som er gunstig for plantene. Foto: SkarpiHagen.no

En jord kan gjerne bestå av plantematerialer som er på ulike stadier i nedbrytningsprosessen. Dette gjør at ulike mikroorganismer trives og røttene til plantene får mer å bryne seg på. I naturen faller som regel blader, kvister, rusk og rask ned på bakken og blir liggende som et teppe oppå jorda. Dette laget har ulike stadier av nedbrytning som gir jevn tilførsel av næring, og inneholder et yrende liv som plantene elsker.

Ser vi på naturen er det ingen steder hvor det er naken jord og stramme linjer. Den naturlige syklusen oppnår vi best ved å gjenbruke alt plantemateriale i hagen. I tillegg sparer vi oss selv for all jobben med å kjøre tilhengerlass til nærmeste gjenvinningsstasjon hvor det blir kompostert. Vi må jo allikevel kjøpe nye sekker med kompostjord for å gi næring til plantene våre for at de skal trives gjennom sesongen.

Om artikkelforfatteren

Espen driver nettstedet SkarpiHagen.no. Her deler han tips, råd erfaringer og inspirasjon om alt som spirer og gror i hus og hage, samt dekorering. Han er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev og har hatt blomster og dyrking som hobby mesteparten av livet.

