Slik støper du badekar til fuglene

Å støpe et fuglebad er utrolig enkelt. Har du tilgang på store grønne blader, er du godt i gang. I vår oppskrift har vi brukt et rabarbrablad, så dette er også en oppskrift å notere seg til andre vekster har kommet frem litt senere på sommeren og høsten.

Vannspeil eller blomsterpotte

Bladet i betong pynter fint opp i hagen alene. Det kan også brukes som et fruktfat eller til å sette lys i med eller uten vann. Med hull i bunnen på bladet kan du fint plante grønne vekster i det også. Husk god drenering! Bladet gjør seg også godt som et vannspeil, fuglebad eller som en del av en fontene.

Utstyr til betongstøping: Tørrbetong, mørtelvisp, murerbøtte og sand.

Dette trenger du

Velg deg store og medium store blader du ønsker å bruke som form. Videre trenger du en god sementblanding. I denne oppskriften har vi brukt denne tørrbetongen. Les veiledning nøye på pakken før du starter.

Utstyr deg også med en stor bøtte og velg deg et sted utendørs det ikke har så mye å si om det blir litt søling. For å blande betongen sammen trenger du vann og noe å røre med. Vi har brukt en spade i vår oppskrift, men en mørteldrill eller maskinvisp du fester på en drill gjør jobben enklere. Da kan du være sikker på at blandingen blir jevn og fin.

Resultatet blir best med fin betong, men eksperimenter gjerne med ulike typer for å få ulike utrykk på fatene dine.



Følg oppskriften: Les veiledningen på pakken nøye, og bruk tid på å få en jevn blanding.

Vær tålmodig i tørketiden

Ta på hansker og lag en haug av sand eller jord. Legg så bladet over haugen, og dekk bladets bakside med betong. Pass på at betongen ikke kommer i kontakt med jord eller sand.

Ventetiden: La betongen tørke i et par døgn før du tar det i bruk.

Fuglebad og plantekar

Trykk lett over betongen, slik at den former seg fint og legger seg stødig. Dekk til med plast eller avispapir, og la stå det stå til tørk i et par døgn. Deretter kan det være lurt å la det herde en stund før du tar det i bruk.



Nå kan du vaske av fatet og fjerne rester av bladene du brukte. Om du ønsker en glatt finish, kan du gå over med sandpapir eller pynte opp med litt maling.

Husk god drenering: Husk å lag et hull i bunnen av fatet om du skal bruke det til å plante i. Bruk også lecakuler eller småstein i bunnen før du planter med jord og grønne vekster.





Badekar til fuglene: Fyll fatet med vann og la småfuglene kose seg.