Gode råd for å bygge og lykkes med drivhus gjennom sesongen

I flere år har jeg hatt drivhus på ønskelisten før drivhusdrømmen ble realisert. Jeg fant den perfekte plassen i hagen og akkurat det drivhuset jeg ønsket meg. Etter mye forarbeid og nettsøk fikk jeg satt sammen en sjekkliste for egenskaper i et nytt drivhus. I ettertid ser jeg at noen av punktene var ekstra viktige, nemlig solide profiler og plater som skulle tåle vær, vind og en snørik vinter.

Dette vektla jeg for å velge drivhus:

Solid konstruksjon og profiler som tåler en norsk vinter med snø.

Polykarbonatplater som beskytter mot den sterkeste sola og i tillegg isolerer. På den måten får jeg lengre sesong til dyrking og mindre jobb med å skjerme plantene for å unngå sviskader. Klart glass i veggene og polykarbonatplater i taket er et godt alternativ.

Ekstra god takhøyde for å kunne utnytte plassen helt ut til sideveggene.

Referanser og erfaringer fra andre som har satt opp drivhus.

Godt grunnarbeid er viktigste jobben

Med en støpt sokkel eller ringmur er monteringen av drivhuset litt enklere.

Om du velger stort eller lite drivhus anbefaler jeg å legge ned en grundig jobb i fundamentet. Dette er grunnlaget for resten av konstruksjonen, og en skjevhet her vil påvirke sluttresultatet. En forskyvning på én centimeter i sokkelen vil kunne resultere i at de siste delene ikke passer. Her er vater og tommestokk uvurderlige verktøy som må brukes flittig.

Hos meg valgte jeg å støpe sokkelen fast med jordspyd og i flush med jorda. Støperør som går ned til fjell eller så dypt at de ikke blir påvirket av telen fungerer godt, og på den måten står drivhuset stødig uavhengig av bevegelser i jordmassene forøvrig. Andre gode alternativer er en ringmur eller et fast støpt armert dekke som gir et helt gulv. Mitt stalltips er: Følg bruksanvisningen nøye og les den gjerne to ganger!

Dyrking i drivhuset

I drivhuset kan du dyrke det meste av varmekjære planter. Tomat og agurk er selvskrevne for at de skal gi en god avling.

Det er hovedsakelig to måter å dyrke planter på i drivhuset, og det kommer an på hvilken type gulv du velger. Med ringmur eller jordspyd vil du kunne sette opp bed og dyrke rett i bakken under. Stort jordvolum gir mer stabilt miljø for røttene, og et mye større areal som plantene kan boltre seg på.

Har du helt dekke med tett gulv vil ulike krukker og kar være beste løsningen. Dyrking i krukker stiller litt større krav til vanning og vedlikehold. Med et helt gulv er det lurt å legge inn et sluk slik at overskudd av vann kan finne veien ut.

Jeg har valgt en kombinasjon med opphøyde bed langs den ene veggen, og fast gulv med plass til krukker langs den andre veggen. Det finnes mange flotte løsninger og tilleggsutstyr på markedet, slik som nedfellbare hyller, oppheng til ampler etc. Dette er rimelige løsninger og bidrar til en maksimal utnyttelse av plassen.

Nedfellbare hyller gir masse ekstra plass til dyrking i mindre krukker og plantebrett. Trenger man plassen til større planter kan de felles ned og blir nærmest borte.

Tilbehøret som gjør det enklere å holde drivhuset i gang.



Auto-lufting med åpnere til taklukene - Det kan fort bli for varmt for plantene i et lukket drivhus. Med en enkel mekanisme åpner og lukker taklukene seg automatisk.

Automatisk varme godt for start og slutt av sesongen - En termostat og varmeovn forlenger sesongen betydelig.

For maksimal utnyttelse av plassen i drivhuset -

Nedfellbare hyller, bord og oppheng til blant annet ampler. Legg inn vann om mulig!

Legger du inn vann i drivhuset er det enkelt å koble på vanningscomputer, dryppvanner og vanningspistol.

Det smarteste jeg gjorde var å legge inn vann og en kran i drivhuset. Med enkle PEM-rør og koblinger er det enkelt å koble til vann fra en utekran på husveggen. Dersom røret legges rett under torva vil det hele være skjult på et øyeblikk.

Når du har installert kran i drivhuset, går vanningen som en lek. Med en vanningscomputer kan du legge opp til automatisert vanning og dra på ferie uten å bekymre deg for om plantene vil overleve. Etter å ha båret hundrevis av liter med vann og romstert med hageslanger var dette en løsning jeg satte utrolig stor pris på.

Slangeagurker vokser fort når de får en varm vokseplass og nok vann. Egenproduserte har som regel mye mer smak enn de kjøpte.

Plassering på tomta for best resultat



Start med å sjekke lovverket i kommunen der du bor med tanke på plassering i forhold til tomtegrense og naboer. Jeg er også tilhenger av å snakke med naboen og fortelle om planene. Som regel kan vi sikre godt naboskap med hyggelig dialog.

I min egen hage fant jeg den perfekte plassen for et drivhus med lengderetningene mot øst og vest for å fange mest mulig av sola med sideveggene. Midt på dagen vil det bli noe skygge, som igjen kan være positivt for å unngå den mest brennende formiddagssola. Grunnen der drivhuset skal stå er veldrenert, slik at det ikke samler seg vann i og under gulvet. Med dårlig drenering vil det kunne gi veldig fuktig inneklima, som kan by på utfordringer.

Plasser gjerne drivhuset så nært huset som mulig, og lett tilgjengelig. Det blir garantert mye trafikk til og fra med alt som skal bæres av planter og tilbehør. Mesteparten av sommeren starter og slutter jeg dagen i drivhuset for å se hva som hadde skjedd siden sist. Det finnes nesten ikke noe bedre enn å ta med morgenkaffen og pusle litt i drivhuset før en ny dag.

Det finnes nesten ikke noe bedre en solmodne søter tomater som kan plukkes direkte fra planta!

Med disse grepene, kan du se frem til mange gode drivhussesonger med mye nytte og glede. Lykke til med drivhusprosjektet!



Om artikkelforfatteren

Espen driver nettstedet SkarpiHagen.no. Her deler han tips, råd erfaringer og inspirasjon om alt som spirer og gror i hus og hage, samt dekorering. Han er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev og har hatt blomster og dyrking som hobby mesteparten av livet.

Artikkelen inneholder kommersielle lenker.