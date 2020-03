Slik støper du nyttige og vakre gjenstander i betong

Du kan støpe betong i alle slags former, så her er det bare fantasien som kan stoppe deg fra hva du kan trylle frem i trendy betong.

Vi anbefaler deg å starte med små former først, som lysestaker og potter. Slik kan du prøve deg frem for å lære teknikken.

I videoen øverst i artikkelen kan du se hvordan du steg for steg enkelt blander støpemasse selv.

Dette bruker du til støpeformer

Hobbybetong for nybegynnere.

Betongblanding kan du kjøpe i de fleste byggvarebutikker og hobbybutikker.

Jeg anbefaler å gå for hobbybetong, spesielt om du er nybegynner. Hobbybetong får du kjøpt her.

Husk å smøre formen

Et smart tips er å smøre olje eller fett i formene du skal bruke. Da kan det være enklere å få løsnet dem fra betongen når alt har tørket. Du kan nesten bruke hva som helst som støpeformer. Men vær obs på at formene kan bli ødelagt av støpemassen, eller at du må klippe de opp.

Vær kreativ med formene

Du kan gjerne starte med å bruke blader, engangskopper eller melkekartong du klipper opp, for å prøve deg frem. Boller i både plast og stål er fine å bruke. Egne former for betongstøping kan også bestilles i ulike nettbutikker.

Disse stilige betonggjenstandene er laget med former du bretter.

Vær obs på at det er best å være utendørs når du skal blande massen du skal bruke til støpingen.

I videoen under viser vi hvordan vi støper et fuglebad eller blomsterpotte av et stort blad. Her kan du godt bruke grovere sement av typen B20 som du finner i lenken her, eller fortsette med hobbybetongen du finner her.

Du trenger:

Tørrbetong

Vann

Bøtte og rørepinne til å blande

Støpeformer i ønsket fasong

Noe tungt for å holde formene på plass. F.eks. flasker med vann eller stein

Sandpapir (om du ønsker å pusse betongen lett etterpå)





Slik støper du betong

Finn frem ønsket form og klipp disse til ved behov. Tips! La alltid formen være litt større enn ønsket resultat. Smør formen innvendig med litt olje slik at det er enklere å få den av igjen.

Bland betongen etter anvisning på pakken.

Bland betong etter anvisning på pakken. Vær nøye med å røre ut alle klumper slik at det blir en jevn masse. Når massen er jevn og fin kan du helle betongen i formene. Se til at du får bort luftbobler, rist eller slå forsiktig på formen.

Om du skal støpe lysestaker eller potte kan du gjerne vente noen minutter før du legger i lyset eller bollen for å lage form.

Vent noen minutter før du legger i telyset.

Nå er det bare å vente. Tips! Fukt gjerne betongen ved jevne mellomrom i tørkeperioden. Tørkeperioden tar gjerne opptil 5 dager, jo mer du venter jo finere blir resultatet. Pass på at betongen er ordentlig tørr før du fjerner formene.

Puss med fint sandpapir for å få glatte overflater.

Når alt har tørket og du kan fjerne formen, kan du pusse med sandpapir og eventuelt male på betongen.

Lykke til!

Her kan du kjøpe hobbybetong og former til støping.