Det går mot jul, og for mange en tid til å pynte seg litt ekstra. Ikke bare seg selv, men også å kle opp sine logrende bestevenner i festlige julegensere.

Veterinærer advarer imidlertid mot å kle opp hundene i julepynt. Det kan nemlig være stor sannsynlighet for at den søte, lodne julegenseren ikke blir like festlig for den firbeinte som det blir for de tobeinte. Mirror omtalte saken.

– Så søtt som det kan se ut på Instagram, er det mange hunder som ikke liker å gå med gensere, mens andre kan bli irritert av visse stoffer klærne er laget av, sier Sean McCormack, sjefsveterinær hos Tails.com.

Hunder kan finne det vanskelig å bevege på seg og kjenne på gnidning av stoffet. Særlig kommer det an på stoffet.

McCormack forteller at ull, nylon og fuskepels er stoffer man bør unngå å kle på hunden med. Selv om det er god påkledning til oss mennesker, er det sjans for at hunder kan få en allergisk reaksjon, resulterende i kløe, ubehag, betent hud og overoppheting

Bomullsblandinger er også et eksempel, men kanskje noe mindre åpenbart.

Det gjelder ikke nødvendigvis alle hunder. Har man for eksempel leker, tepper eller halsbånd av nylon fra før av, bør en genser også gå bra, forteller veterinæren, så lenge man holder utkikk etter tegnene.

Dette er tegnene på ubehag hos hunden: Kutt i huden som tyder på at hunden har klødd seg

Tårevåte øyne

Overdreven kløe

Skallede flekker forårsaket av pelstap

Rennende nese

Kløende ører

Hevelse rundt ansiktet

Nysing

Hodet rister

Hevelse i poter

Hvis hunden får noen av de mer alvorlige tegnene på irritasjon eller reaksjon, som hevelse, skallethet, kutt eller infeksjoner bør de sjekkes hos en veterinær.

Det er imidlertid mulig å kle opp hunden på en hensynsfull måte. Drakter av ren bomull skal være noe av det beste å kle opp hunden i, forteller han.

Han kommer så med andre tegn å se etter:

– Sjekk om hunden kan bevege seg fritt i klærne. Det bør ikke begrense motorikken deres på noen måte; de skal enkelt kunne spise, puste, drikke og gå på do. Pass på at hunden din ikke har på seg klærne over en lengre periode. Hvis de begynner å vise tegn til ubehag, fjern antrekket umiddelbart, sier McCormack.