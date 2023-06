Da covid-19 begynte å spre seg, viste det seg raskt at halsen og lungene ikke var de eneste delene av kroppen som kunne bli angrepet.

Noen av de syke rapporterte også om symptomer som tydet på at hjernen var involvert: Tap av luktesans, svimmelhet, dårlig hukommelse og hjernetåke.

Også lenge etter viruset var ute av kroppen.

Etter hvert viste forskning at hos enkelte kunne Sars-CoV-2-viruset trenge inn i hjernen.

Nå peker en ny studie på hva som kan skje når koronaviruset havner i hjernen. Noen av hjernecellene kan rett og slett smelte sammen.

– Som siamesiske tvillinger

Da skjer én av to ting, viser forsøkene på mus og hjerneceller fra mennesker som ble dyrket i en skål.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science Advances.

Det vanligste er at de to sammenkoblede cellene, eller nevronene, oppfører seg som om de er én.

– Disse nevronene er som siamesiske tvillinger, kommenterer Adonis Sfera til Science. Han er forsker ved Patton State Hospital and Loma Linda University og har ikke vært med på den nye studien.

Ti prosent slutter å virke

Forskerne bak eksperimentene sammenligner det som skjer med lysbrytere.

Kobler du sammen bryteren på kjøkkenet og badet, vil begge lysene gå på når du skrur på en av dem.

Og så var det den andre skjebnen til de siamesiske cellene. Rundt ti prosent av dem slutter rett og slett å virke.

– Ikke foruroliget

Forskerne bak den nye studien tror disse sammensmeltede cellene kan forklare hvorfor noen covid-syke får hjernetåke og andre nevrologiske plager.

Men ikke alle er enige i at dette er en sannsynlig forklaring.

– Jeg tror vi skal være veldig forsiktig med å si det, påpeker Magnar Bjørås til forskning.no. Han er professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Forskerne har nemlig brukt store doser virus i forsøkene sine. Det gjenspeiler ikke det som skjer i den virkelige verden, sier Bjørås.

– Det er en veldig grundig gjort studie som peker mot noen mekanismer, men det gjør meg ikke foruroliget.

Long covid-pasienter vil gi svar

For det kan finnes andre forklaringer. Forskning har vist at hjernetåke etter covid-19 kanskje skyldes betennelse i hjernen.

Andre forskere har funnet at noen deler av hjernen krympet lite grann etter covid-infeksjon.

Magnar Bjørås, Foto: Geir Mogen

Hvordan det går med long covid-pasienter vil kanskje gi et hint om sammensmelting av hjerneceller er en viktig årsak eller ikke.

Om hjernetåken forsvinner etter hvert, er det neppe dette som er forklaringen, argumenterer NTNU-professoren.

HIV og Herpes kan også få celler til å smelte sammen

Men hva er det egentlig som skjer når hjerneceller smelter sammen?

At virus kan få celler i kroppen til å koble seg til hverandre, er ikke noe nytt.

Virus som HIV, herpes, zika og rabies kan gjøre nettopp dette i forskjellige deler av kroppen.

Fenomenet har også blitt oppdaget i lungene til covid-syke. Smittede lungeceller har smeltet sammen og laget krøll.

Spike-proteinene har skylda

Forklaringen bunner i at virus er spesialister på å hekte seg på cellene våre. Denne evnen kan de overføre til våre celler.

For koronaviruset er det Spike-proteinet, som pryder overflaten av viruset, som er synderen.

I den nye studien viser forskerne nemlig at noe nytt har dukket opp på overflaten av de smittede hjernecellene: Spike-proteiner fra koronaviruset.

Smeltet sammen på to forskjellige måter

Ved hjelp av disse piggene kan en smittet hjernecelle feste seg til en frisk en. Det setter i gang en sammensmelting.

Og viruset kan snike seg inn i enda en celle uten å først bryte ut.

De covid-smittede cellene kobler seg sammen på to forskjellige måter. Enten smeltet selve cellekroppene sammen, eller så var det de lange armene som stikker ut, som smeltet sammen.

Selv når det var armene som smeltet sammen, kunne mye av innholdet forflytte seg mellom hjernecellene.

– Dette kan være en viktig årsak til nevrologiske sykdommer og symptomer som fortsatt ikke har blitt utforsket, sier en av forskerne bak studien, Ramón Martínez-Mármol, i en pressemelding fra University of Queensland, Australia.

Referanse:

R. Martínez-Mármol mfl: SARS-CoV-2 infection and viral fusogens cause neuronal and glial fusion that compromises neuronal activity, Science Advances, juni 2023. https://doi.org/10.1126/sciadv.adg2248

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).