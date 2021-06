Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 03.07.2020

– Oh Henry er en krysning mellom den klassiske cocktailen French 75 og den franske desserten Poire Belle Hélène. Den har smak av pære og Pastis, og er en drink jeg lagde for en sommermeny da jeg jobbet på Internasjonalen, sier Guro Heiskel (25), bartender på Feber.

Gått gradene

Baren, som åpnet i 2018, ligger på Youngstorget i Oslo og var opprinnelig inspirert av soulmusikk. Feber har fortsatt med dette den dag i dag, men har også gradvis åpnet opp for annen musikk som gir god stemning. Post-corona fortsetter baren med bordservering. Og navnet «Feber»? Ryktene sier noe om Saturday Night Fever, men det signerer ikke Heiskel på.

– Poire Belle Hélène er en dessert som består av posjerte pærer med krem og sjokolade, og er oppkalt etter Helena av Troja. Her får man en frisk pæresmak som man kanskje kjenner igjen fra barndommen. Man spiser jo veldig lite pærer i voksen alder. Det er kun når jeg lager sirupen til denne drinken at jeg faktisk spiser pærer.

Kvalitetsgin

BARTENDEREN: Guro Heiskel er bartender på Feber i Oslo. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Hell is i en shaker. Tilsett gin, ferskpresset sitronjuice og hjemmelaget pæresirup, rist det sammen og sil over et glass. Jeg bruker Beefeater gin, men bruk gjerne (helst) Tanqueray, som gir fylde til drinken. Jeg har alltid sett på den som en kvalitetsgin, sier Heiskel.

– Som i en ekte French 75 topper man drinken med musserende vin. På huset har vi for tiden en tysk Sekt, som er tysk musserende. I en French 75 skal man helst bruke noe som er fransk, på samme måte som at man helst skal bruke noe italiensk i en Aperol Spritz. Men for hvermannsen er det kanskje ikke så viktig.

En anelse anissprit



– Avslutt drinken med fransk anissprit – Pastis – på toppen, som gir et aromalag. Jeg ville brukt en spray, men et par dråper med et sugerør, som dryppes over drinken, fungerer også bra. Siden det ikke legger seg like bra som med en spray, kan man godt røre det litt rundt så man ikke får all pastisen i én slurk – den kan være ganske mektig.

– Pære og anis passer godt sammen. Som i alle drinker kan man spe på med sitron hvis det blir for søtt. Pynt med sitronzest.

– Denne drinken passer godt når man har lyst på noe som er litt velkjent, men som også kan utfordre på en eller annen måte, som med pastisen. Jeg liker å bytte ut en ingrediens med en annen for å få noe som er kjent, men med en tvist.

Oh Henry

DAGENS DRINK: Oh Henry Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

3 cl gin, gjerne Tanqueray

Circa 2,5 cl sitronjuice

Circa 2 cl pæresirup

Musserende vin

Noen dråper pastis

Sitronzest

Pæresirup:

Pæresirup består av pærejuice og sukker. Bruk en juicer og juice pærer, før du gir juicen og sukkeret et oppkok. Det skal fint kunne gjøres i en kjele også – mos.

Video: Hvordan lage forfriskende sommerdrikker