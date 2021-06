Mye (mange) rom på hytta:

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 24.09.2020

– Vi er hovedsakelig en ølbar som fokuserer på å gi alle en god opplevelse. Jeg vil ikke si at vi bare er en nabolagsbar, for det blir ekskluderende for alle de andre gjestene våre, sier Ørnulf Nyberg Bøhle, daglig leder på Hytta.

Den rundt fem år gamle baren som ligger på et hjørne på Grünerløkka i Oslo, har eksistert i 20 år under ulike navn med samme eiere, blant annet som rockebar. Selve bardisken har vært med gjennom 15 år.

En snartur på hytta

HYTTESJEF: Ørnulf Nyberg Bøhle. Foto: Stine Nibe Ravneberget

Baren har rundt 50 typer øl, hvor man kan kan komme og gjøre «en eventyrreise for smaksløkene» innenfor mange kategorier.

Bøhle forteller at Hytta skal leke seg med hyttekonseptet fremover, med de gode assosiasjonene til hytta i fokus. Særlig det ironiske i at puben heter nettopp – Hytta.

I tillegg vier baren veggplass til lokale kunstnere som får ha salgsutstilling som roterer hver måned.

– Det skal være uformelt, avslappet og koselig, og man skal føle at man er litt på hytta.

Mange liker å sitte i solveggen på hyttetur - den er har vi utenfor på uteserveringen. Og nå blomstrer jo bydelen opp og blir vakrere enn noensinne, og gaten vår blir den nye paradegaten.

En liten tvist

– Fidel Castro er en etterkommer av den velkjente Moscow Mule, men med en liten tvist. Det er en ganske enkel drink, så de fleste kan få den til hjemme også.

Han forteller at Moscow Mule ble oppfunnet som en måte å få vodkaen Smirnoff inn på det amerikanske markedet. Hvor da Smirnoff var en drikke som ikke luktet så mye når man drakk det, sammenlignet med mye annet som man drakk på den tiden.

– I en Fidel Castro bruker man rom istedenfor vodka. Vi bruker Sailor Jerry Spiced Rum i vår, som er en mørk og krydret rom som bringer mye smak i forhold til lys rom. Hell det over i et rocksglass fullt av is. Topp det med alkoholfri ingefærøl. Jeg bruker Thomas Henry Ginger Beer, som var den første merkevaren som klarte å karbonisere væske. Så de oppfant brusen i 1773, forklarer han.

Fidel Castro Foto: Stine Nibe Ravneskog, Finansavisen

– Skvis over to båter lime og bruk de som pynt i drinken, og la limesaften renne utover kanten av glasset også. Da får man mer av limesmaken når man drikker den. Enkelt og greit, og fantastisk godt.

Fidel Castro

4 cl Sailor Jerry Spiced Rum, eller annen mørk og krydret rom

Toppes med alkoholfri ingefærøl, gjerne Thomas Henry Ginger Beer

Lime til garnityr

