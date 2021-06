Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium

– Tidligere var det en glassbutikk her, med vedskjul i bakgården ved siden av. Mens på nabobaren Hytta var det vaskeri, sier Stian Snøsen, daglig leder på Glød på Grünerløkka i Oslo.

– Selve bygningen vi ligger i er fra 1800-tallet, bestilt av Thorvald Meyer, som gaten her er oppkalt etter, forklarer han.

Fant gløden

Stian Snøsen, daglig leder på Glød på Grünerløkka i Oslo. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– For rundt ti år siden startet en kar som het Anders opp stedet. Han gikk bort nylig. Han prøvde å etterape baren Oslo Mekaniske Verksted som ligger på Grønland, og ønsket å skape den samme fine og gode stemningen her på Løkka.

Det er liten tvil om at Glød forsøker å holde på minnene i det gamle bygget. Og sporene etter den meksikanske restauranten som en gang fylte det lune lokalet, er borte for lengst. Sombrero og parasoller er byttet ut med gamle duppeditter og antikke møbler.

Og i hjørnet står sjefen i stuen – en peis, så klart.

Om vinteren fyrer personalet opp i den, og barnavnet Glød blir plutselig veldig innlysende. Til tross for at det er en liten hake ved det hele.

– Hver vinter blir det pipebrann her. Du kan si det er blitt en årlig tradisjon for oss, sier Snøsen og ler.

Selv om øl og vin kanskje virker som det opplagte valget her, har Glød også et bra drinkutvalg.

Sammensatt og fresh



– Pineapple Fresh er en sammensatt og fresh drink. Den er mer på søt- enn sursiden, men det er ikke for søtt.

Man kjenner whiskyen som kommer smygende på. Og rørsukkersirupen, som er demararasirup, også kalt brunt rørsukker på butikken, forklarer han.

– Naked Grouse er en fantastisk skotsk whisky som er veldig sammensatt. Og Spit-Roasted Pineapple Gin er rett og slett en fruktgin tilsatt ananas. Den får man nok som bestillingsvare på Polet.

Selve drinken er enkel og grei å komponere:

– Hell whisky og ananasgin oppi en shaker med is. Tilsett ferskpresset sitronjuice og rørsukkerlake. Rist og sil over et stort glass med isbiter i. Bruk gjerne et avkjølt glass, det blir digg. Topp drinken med fresh rabarbrabrus – det gjør nesten hele drinken, for å være ærlig.

Pineapple Fresh

DAGENS DRINK: Pineapple Fresh Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

2 cl Naked Grouse Scotch Whisky

2 cl Spit-roasted Pineapple Gin

2 cl ferskpresset sitronjuice

1 cl rørsukkerlake

Rabarbrabrus

Rørsukkersirup

Lag sukkerlake med rørsukker: Kok opp vann og ha oppi omtrent lik mengde rørsukker, circa 50/50. La det putre til det blir ordentlig tyktflytende.

