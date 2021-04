Ny is-tid i vente:

–Interessen for plantebaserte produkter er sterkt økende; også for is-kategorien. Vår produktutviklingsavdeling har gjort en fantastisk jobb med å utvikle en helt ny serie med plantebaserte produkter, som har blitt til Idyll. Målsettingen med Idyll har vært å utvikle produkter med samme nydelige smaken og gode konsistensen som fløteis.

Den skal levere på kremen av iskrem og inneholder rikelig med nydelige sauser og biter, sier Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is i en pressemelding.

Dødt løp i blindtest

Hennig-Olsen Is har gjennomført mange tester for å sikre kvaliteten på den nye is-serien.

– Vi har gjennomført en rekke blindtester av produktene med forbrukere. Mange reagerte med overraskelse da de ble fortalt at de hadde spist plantebaserte is-produkter. Is er jo et nytelsesprodukt og da må smak og konsistens være på topp, det er det vi har jobbet aller mest med på disse produktene. Det er viktig for oss å leve opp til forbrukers forventninger og gjerne overraske forbruker, sier Hennig-Olsen.

Trend for alle

Iskremprodusenten ser fram til å bringe plantebaserte alternativer ut til flere, både de som er veganere, allergikere, fleksitarianere, eller de som bare er åpne for å prøve plantebaserte alternativer. Hennig-Olsen har derfor valgt å satse på de brede, store smakene i Idyll-serien.

– Vi skal være hele Norges iskrem og ha noe for alle – og det skal være godt. Salt karamell og sjokolade er populære smaker og det samme gjelder jordbær, og jordbærvarianten er faktisk helt unik for Idyll-serien. Vi gleder oss til å høre tilbakemeldingene fra norske iskremelskerne sier Hennig-Olsen.

Idyll er laget på samme ris- og kokosbase som annen plantebasert is fra Hennig-Olsen Is, perfeksjonert over de siste årene.

Alle tre variantene kommer i bokser på 500 ml. Idyll Salt Karamell består av fyldig salt karamell-is med salt karamellsaus og sjokoladepeanøtter. Idyll Sjokolade består av fyldig sjokolade-is med karamellsaus og myke browniebiter og Idyll Jordbær består av jordbæris med fyldig jordbærsaus.

Iskremprodusenten fra Kristiansand har fra tidligere også Krone-is Vegan Jordbær, Crème Mandel Vegan samt vegansk kuleis med kokos i sortimentet. Alle utviklet med plantebaserte råvarer.

