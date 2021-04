Hus og hytter representerer store verdier for de fleste. Det er smart for husets levetid, lommeboken og livskvaliteten din å ta en grundig vårsjekk. Jo før du oppdager og tar tak i forhold som må utbedres – desto lavere blir skadeomfanget og kostnadene.

– Du bør ha samme forhold til huset som du har til bilen. Vi vasker bilen, setter den på service og tar EU-kontroll, og slik oppdager og unngår vi skader tidlig, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, i en pressemelding.

Hussopp kan ligge skjult i lang tid

Siden 2019 har Fremtind registrert 1837 skadesaker og utbetalt over 20 millioner kroner på grunn av sopp og råte. Mange skader kommer av at vann trenger inn i bygningen utenfra. Andre oppstår på grunn av kondens eller lekkasjer. Nielsen forteller at fuktig klima med mye nedbør gir flere skader.

Sopp og råte elsker nemlig fuktighet. Dersom du får en vannskade som ikke håndteres og saneres skikkelig, vil følgesvennene sopp og råte raskt kunne få fotfeste – men det kan ta lang tid før du oppdager dem. Dessuten kan vannskader gå uoppdaget gjennom vinteren.

EKTE EKKELT: Ekte hussopp Foto: Fremtind

Slik ser du etter sopp og råte

Start med husveggen, vinduer og dører. Sjekk nedre del av kledningen og langs vinduer og dørkarmer for tegn på råte. Er kledningen mørk eller har fått grønne flekker, kan det være et tegn på et påbegynt soppangrep. Stikk inn en spiss kniv eller en liten, flat skrutrekker.

Går den lett inn, har treverket begynt å råtne.

Sjekk deretter grunnmuren nøye. Fuktskader i grunnmuren skyldes som oftest dårlig drenering. Se etter fukt eller misfarging. Dette kjennetegnes av mugg eller brune skjolder, som igjen kan gi malingsavskalling, frostsprengning eller algevekst. Mosevekst er et annet tegn på fukt. Sjekk om malingen på grunn- eller kjellermuren har begynt å flasse.

Ser du store sprekker eller skjevheter i grunnmuren, må du kontakte fagfolk. Dette kan skyldes setningsskader eller frostsprengning.

Ta vår-servicen på huset

* Vask husvegger og ytterpanel. Bruk husvask eller annet middel beregnet på jobben. Pumpeflaske anbefales. La vaskemiddelet virke, skrubb om nødvendig og spyl veggene rene

* Bruk et sopp- og algedrepende middel dersom du oppdager et svartsoppangrep. Dette får du kjøpt på bygg- og malingsbutikker

* Finner du større partier med sprekker og råte i treverket, må du skifte ut bordene som er skadet

KAN TA LANG TID: Slik kan muggsopp se ut. Foto: Fremtind

* Se etter om malingen har blitt matt eller flasser. Om du enkelt kan skrape bort malingen med neglene, kan ytterpanelet være sårbart for fuktighet. Da trenger veggene en god husvask og nye strøk med maling

* Fjern ugress, busker og småtrær som står inntil grunnmuren. Disse øker faren for soppangrep, fuktdannelse og skadedyr som rotter og mus

* Hvis malingen på grunn- eller kjellermuren har begynt å flasse, må du fjerne alt som er løst, og deretter male med en murmaling som er såkalt diffusjonsåpen. Du får tak i riktig produkt i en faghandel. Hvis muren under malingen som har flasset av er fuktig, og du kan se saltutslag, må du først og fremst fjerne årsaken til fuktangrepet. Dette kan være dårlig drenering eller vann fra takrenne som ikke ledes bort fra huset

* Sjekk at vann som renner fra takrennene leder vekk fra grunnmuren

* Rens takrennene og sjekk at de er i god stand

* Vurder om du må drenere rundt huset på nytt

Se video: Ingen rom for feil da huset skulle rives