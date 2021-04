De tre modellene Woody, Toby og Ruby er alle stillegående, trådløse og med gjenbrukbar gassylinder som har levetid på opp til 40 år.

Gassylinderne inneholder bare ren CO2, som er nøye filtrert, renset og gjort om til den reneste formen av karbondioksid.

Én sylinder gir opp til 60 liter boblevann.

MySoda er ifølge forhandleren den mest miljøvennlige måten å nyte boblevann på.

Laget av biprodukter



I tillegg til å hente karbondioksid fra et vindkraftverk, er plastikk-korkene på gassylinderne laget av sukkerrør, og råmaterialet som brukes er biprodukter fra sagbruk- og masseindustri som allerede eksisterer.

Det betyr at ingen trær blir hogget ned for at MySoda skal kunne lages.

– Vi vil at alle skal ha et miljøvennlig alternativ når man skal lage boblevann, og da skal man kunne velge produkter som gir mindre miljøfotavtrykk, sier Hoff.

De finske boblevannmaskinene kommer i tre ulike modeller: Woody, Toby og Ruby, som selges i opp til seks ulike farger. Alt er laget av bærekraftig materialer og er designet for å passe inn i ethvert nordisk hjem, heter deti pressemeldingen.

