Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium 30.03.21

En del organisasjoner river seg i håret over gamle versus nye fly i nordiske flyselskaper.

De vil antagelig rive seg enda mer i håret over at det nå planlegges storskala reisevirksomhet til verdensrommet.

Eller, storskala blir kanskje å ta i. Men storskala i forhold til hva det har vært.

Romhotell klart før 2026

Det høres jo fullstendig koko ut å planlegge hotell i bane rundt jorden. Likevel, planene skal være godt i gang.

Ifølge Washington Post har selskapet Orbital Assembly kunngjort at de nærmer seg igangsettelse av byggingen av verdens første romhotell. Og det skal stå klart før 2026.

Planen var egentlig allerede i 2025, men prosjektet er litt utsatt på grunn av covid-epidemien. Byggingen av en slik stasjon er beregnet å ta mellom ett og to år.

– Det kommer til å gå fort når det først er i gang, sier John Blincow, konsernsjef i Orbital Assembly til Washington Post.

– Og vi tror det det kommer til å skje mye allerede før vi har startet bygging. Vi har kjøpere for andre stasjoner, fordi de er så lukrative, forklarer han.

PÅ INNSIDEN: Orbital Assemblys tegninger minner mistenklig om innredningen fra Seth MacFarlanes The Orville, en Star Trek-aktig komedie. Foto: Orbital Assembly

Høy rompris for 280 gjester

Tanken er at turister og andre reisende skal gjennomgå noe fysisk trening, og selvsagt sikkerhetstrening, før de blir sendt opp til værs i et Space X Starship. Den skal dokke med hotellet, som vil hete Voyager Station.

Hotellstasjonen på sin side skal ha plass til 280 gjester og 112 ansatte. Tanken er at det både skal være rene turister, men også forskere. Og selvsagt noen av bransjens beste hotell- og restaurantfolk, som nå skal gjøre det de gjør best, bare uten tyngdekraft.

– Det blir et historisk øyeblikk. Du vil ha toppkokker som lager virkelig, virkelig god mat. Og når du betaler 5 millioner dollar for en reise et sted, så blir det ikke burgere og pommes frites, sier Blincow.

Verdenskjente stjerner



Og der er man kanskje inne på et annet poeng. Det blir dyrt. Mer enn 40 millioner kroner må du hoste opp for 3,5 dager i bane rundt jorden. Det er på den annen side mye billigere enn den knappe halvmilliarden det foreløpig har kostet å bli med opp som privat borger til den internasjonale romstasjonen.

Og tanken er at det skal være vesentlig mer behagelig. Gjestene vil oppleve kunstig gravitasjon, så dermed kan de sove, spise og dusje som på jorden. Eller tilnærmet iallefall. Blincow vil også dra verdenskjente artister opp for å holde show. Og selvsagt skal det være mulig å gjøre en space walk. Som kanskje er det de flest drømmer om, som drømmer om en slik type ferie.

Blincow mener forøvrig at prisene etterhvert skal ned, slik at mer normale folk kan oppleve verdensrommet.

Men først gjenstår det altså å få det første hotellet opp.

Se video: Ferie i rommet har vært en drøm lenge - her i 2009: