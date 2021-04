Lingonberry Infected GT * 4 cl Ginish * Ferskpresset limejuice * Tonicvann (gjerne Fentimans) * 1 spiseskje frosne tyttebær * Limebåt til garnityr

– Det morsomste med Ginish er at dersom man tar en nipp med ekte gin, blir man ganske varm i halsen og kjenner alkoholen. Det gjør man med Ginish også. Det er først og fremst fordi alle urtene er der, i tillegg til at det er brukt bittelitt kapsikum, som er det sterke stoffet i chili.

Via Nordisk Bartenderskole, hvor man på 80- og 90-tallet kunne ta eksamen i bartending, ble Laeskogen tidlig eksponert for det å kjenne igjen nettopp autentiske smaker ved hjelp av originale og tradisjonelle drinkoppskrifter.

– Disse er viktige å ivareta, på samme måte som béarnaise- og hollandéssaus. Mye av dette er smaker som jeg også kjenner igjen i de alkoholfrie produktene som har kommet på banen, kanskje spesielt under skjenkeforbudet.

BARTENDEREN BAK DRINKEN: Erik Laeskogen ved Kampen Bistro. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Han tror alkoholfrie drikker er kommet for å bli, også etter at koronapandemien er over.

– Lingonberry Infected GT er en alkoholfri vri på Gin Tonic med tyttebær. Hell Ginish over et glass halvfullt med is. Hell så over en god spiseskje med frosne tyttebær, som også fungerer som isbiter. Selvplukkede tyttebær er det beste, og man kan bruke blåbær hvis man vil ha en søtere variant av drinken, forklarer bartenderen.

– Skvis inn limejuice og fyll på med tonic, mens du rører forsiktig med en barskje. Pynt med en limebåt på toppen for litt mer farge. Sammen med tyttebærene ser det ut som om Finn Schøll har vært på besøk.

