Flere eiendomsmeglere mener at det kraftige trykket hyttemarkedet har opplevd den siste tiden skyldes corona, men eiendomsmegler Kristiansen tror ikke at coronapandemien har påvirket hyttemarkedet i premiumsegmentet i særlig grad. De som kjøpte hyttene, skulle nok kjøpe uansett, mener han.

– Å kjøpe hytte i høyere prisklasser gjøres uavhengig av corona. Det er mer sammensatte årsaker som god økonomi, lave renter, flere tilbud, mange hytter for salg i markedet og så videre, sier han.

For selv om hyttemarkedet 2020 skiller seg ut med mange rekorder, skal vi ikke lang tid tilbake for å slå fjorårets prisrekord på 47,5 millioner kroner. Så sent som i 2019 ble Wilhelmsens kjøp overgått av eiendomsmilliardær Aage Thoresen, som ga 48 millioner for et fjellhyttepalass på nesten 600 kvadratmeter på Geilo. Det er samme sum som rederarving Jacob Stolt-Nielsen la på bordet for å sikre seg et ferieparadis med 400 meter lang strandlinje på Onsøy utenfor Fredrikstad i 2016.

Det dyreste fritidsboligkjøpet det siste tiåret – og muligens tidenes dyreste – fant imidlertid sted i 2014, da skipsreder Erik Klaveness solgte prakteiendommen sin ved Lillesand for 52 millioner kroner til Arne Vannebo og Toril Stokkebø.