Den nye vaksinasjonsmetoden er utviklet av forskere ved Karolinska Institutet i Solna i Stockholms län.

Den skal etter planen testes ut klinisk i ett år, før fase 2 igangsettes i løpet av 2022.



På sikt er målet at vaksinen kan benyttes uten behov for elektrisk støt.



– Man får et lite elektrisk sjokk

Ved å tilføre kroppen DNA-partikler fra vaksinen, er tanken at DNA’et skal bli en del av kroppens egne cellekjerner, men uten at vaksinen dermed blir en del av kroppens eget DNA.

– DNA-vaksinen går ut på at man injiserer samtidig som man får et lite elektrisk sjokk i det området der man er vaksinert. Det gjør at vaksinen tar seg inn i våre celler, forklarer en av forskerne bak utviklingen av den nye vaksinen, Ali Mirazimi, til Sveriges Radio.

«2. generasjons coronavaksine»: – Bredere beskyttelse

Han viser til at denne vaksinen er et eksempel på det som omtales som «2. generasjons coronavaksine». Denne skal gi en mer allsidig beskyttelse enn de vaksinene som hittil er i omløp.

– Vårt konsept er litt annerledes. Vi kan faktisk inkludere flere virusstammer og få en mye bredere beskyttelse, påpeker forskeren ved Karolinska Institutet.

Virusforskeren Ali Mirazimi ble selv alvorlig syk av Covid-19 da pandemien traff Sverige for fullt våren 2020.