Den ene ansatte jobber i Hjelmsgate barnehage i bydel Frogner og fikk påvist smitte torsdag, skriver VG.

Barnehagen åpnet for normal drift torsdag, og den ansatte har ikke vært i kontakt med noen barn. Vedkommende deltok likevel på et smittevernkurs tirsdag, og to av kollegaene som også deltok på kurset er nå satt i karantene.