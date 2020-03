Eldre person med coronasmitte døde på omsorgssenter i Kristiansand

Det er det første registrerte coronadødsfallet i Kristiansand, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi tenker først på etterlatte, og ventet samtidig at kommunens første dødsfall av en person som er smittet med corona, snart ville komme, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Kommunen skriver at de ikke kan opplyse om den eldre beboerens generelle helsetilstand forut for coronasmitten, annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren hadde opphold på sykehjem.

– Smitten på Ternevig ble oppdaget tidligere denne uka, og det har vært jobbet godt og systematisk med isolering, testing og informasjon, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.