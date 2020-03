Alle skoler stenges i trønder-kommuner

Allerede onsdag vedtok kommuneledelsen i Frosta kommune i stenge skolen, SFO og en rekke andre møteplasser. Det skjedde etter at man avdekket tyve personer med positive prøvesvar.

Nå følger også andre kommuner i nærheten opp med drastiske tiltak.

Både Levanger og Verdal har i dag, torsdag, besluttet å innføre de samme drastiske tiltakene. Fra arbeidsdagens slutt vil blant annet barnehager og grunnskoler være lukket.

I de to innherreds kommunene er det snakk om mer enn 5500 barn som nå må holdes hjemme.



– I dag morges begynte vi å ta langt mer radikale grep, sa Verdals rådmann Jostein Grimstad, til formannskapet i morges, melder Trønder-Avisa.

– Vi stenger alle barnehage, også private. Det samme gjør vi med alle skoler, også private ved skoledagen slutt i dag, sa han.

Kommunens ordfører, Pål Sverre Fikse, ga samtidig denne forklaringen på tiltakene som iverksettes selv om det ennå ikke er stadfestet smitte i kommunen:

– Vi stenger ikke barnehager og skoler fordi det er noe farlig på skolen for ungene, men for å begrense smittespredning og være fore var, sa ordføreren.

Også i Levanger, som ligger mellom Verdal og Frosta, skjer det samme, melder avisa Innherred. I første omgang gjelder tiltakene i fjorten dager i Verdal og til 29. mars i Levanger.

NTB melder torsdag formiddag at Oslo planlegger å stenge alle barnehager og skoler fra og med mandag 16. mars.

