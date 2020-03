Den afrikanske turkise killifiskens merkverdige evne til å sette sin egen utvikling på pause kan ha fascinerende ringvirkninger for menneskenes aldringsprosess, mener forskere.

Enkelte dyr, blant annet killifisken, kan gå i dvale allerede som embryo. Dette kalles diapause. Man tror dyrene utviklet denne egenskapen som en måte å overleve sesongbaserte utfordringer, som for eksempel at dammer og elver tørker ut, eller plutselige utfordringer som medfører en risiko for overlevelse. Diapause lar med andre ord dyrene legge sin egen fødsel eller utvikling på is, inntil forholdene forbedrer seg.

Mystisk prosess



Når det gjelder den afrikanske turkise killifisken, betyr dette at embryoene kan pause sin egen utvikling i måneder, eller til og med år – lengre enn sin egen levealder som fullvoksen, som er omtrent fire til seks måneder. Forskere mener egenskapen sannsynligvis henger sammen med årlige tørkeperioder, forteller professor Anne Brunet, som har vært delaktig i en studie ved Stanford University.

– Vi tror ikke mekanismene bak diapause har direkte sammenheng med tørkeperiodene. Men den er indirekte knyttet til tørken, ved at tørken la grunnlag for et selektivt press for den afrikanske turkise killifisken: I løpet av millioner av år med evolusjon, har fiskearten utviklet evnen til å overleve tørke ved at dens embryoer går inn i en dvaletilstand.

Man tror at prosessen er genetisk programmert. Nøyaktig hvordan den virker, har imidlertid vært et mysterium.

Går i dvale



Nå mener forskerne at de har avslørt mekanismen bak fenomenet, som de sier ikke virker inn på fiskens fremtidige levealder, fruktbarhet eller hvor store de kan bli i voksen alder. Dermed kan det virke som om selve tidens påvirkning på celler og vev har blitt satt på vent.

– Diapause er en fascinerende måte å sette en levende organisme i dvale over lang tid, tilsynelatende uten at det går ut over skapningens senere levetid på noen som helst måte, sier Brunet.

Brunet og hennes kolleger har skrevet om forskningen i publikasjonen Science. Der beskriver de hvordan de studerte diapause-prosessen hos embryo av killifisk, og fant at fenomenet «skrur av» celler som har med utviklingen av organer og celler som har med celleformering å gjøre. Aktiviteten i gener knyttet til vedlikehold av muskler og forbrenning blir også berørt.

Noe av dette ser ut til å komme av en økning i produksjonen av et protein kalt CBX7. I cellekjernen pakkes DNA inn av protein kalt histoner, og CBX7 binder seg til bestemte histoner. Forskerteamet sier denne bindingen tilsynelatende påvirker aktiviteten i en rekke gener, blant annet gener involvert i muskelfunksjon og forbrenning. Resultatet er at musklene vedlikeholdes mens diapausen pågår.

Forskerteamet sier det kan være mulig å anvende disse mekanismene på voksne individer. Dette har tidligere blitt forsøkt på en enklere mekanisme, ringormen C elegans, hvis larver er i stand til å benytte diapause. Man så da en økning i levealderen.

– En hypotese er at det å gå inn i en «diapauseaktig»-tilstand, eller å kunne ta i bruk det molekylære maskineriet involvert i diapause, kan bidra til å bevare enkelte typer vev eller celler hos voksne individer, sier Brunet.

Mer å lære fra pattedyr som går i dvale



Kan dette føre til at man greier å stoppe aldring hos mennesker?

– Vi synes det å forstå hvordan oppsamlingen av skade påført av tidens tann kan bli stoppet eller satt på vent, er interessant fra et fundamentalt synspunkt. Diapause gir oss en måte å forstå dette på. Denne forståelsen kan så gi oss ledetråder for hvordan vi bremser «aldringsklokken», sier Brunet.

Hun påpeker samtidig at det for øyeblikket begrenser seg til spekulasjoner.

Professor Paul Shiels, ekspert i biologisk aldring hos University of Glasgow, sier at selv om forskerne bak studien peker på likheter mellom diapause og andre former for dvale, må det være andre prosesser i spill.

Spesielt hos voksne dyr som går i dvale, siden dette involverer å holde fullt utviklede organer ved like, heller enn å pause utviklingen av dem.

Shiels sier det ikke er klart om den nye studien kan føre til nye måter å bremse eller forhindre menneskelig aldring, siden dette innebærer å holde fullt utviklet vev i en dvaletilstand.

– Denne studien kan ha betydning når det gjelder regenerasjon av organer. Men når det gjelder bevaring av organer, har vi mer å lære fra pattedyr som går i dvale.

