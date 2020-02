Kina: Laveste antall nye smittede hittil i februar

I den daglige oppdateringen fra helsekommisjon i Hubei-provinsen, der viruset først ble påvist i desember, opplyses det om 1.807 nye smittede.

I hele Kina er antallet 1.886 nye smittede. Det er en nedgang i antallet nye smittede sammenlignet med dagen før og det laveste antallet som er registrert i februar. Tallet på nye smittede har falt i Kina utenfor Hubei de to siste ukene.

En ny analyse foretatt av WHO tyder på at spredningen av covid-19-viruset kan være i ferd med å bremse opp, ifølge DPA. Organisasjonen peker samtidig på at det er for tidlig å si om nedgangen fortsetter.

Over 72.000 smittet

Mer enn 72.000 mennesker er smittet av covid-19-viruset i Kina, og flere hundre er smittet i utlandet. WHO påpeker at bare et lite antall har blitt smittet utenfor epidemiens episenter i Hubei og at dødeligheten til viruset er lav.

Hos mer enn 80 prosent av pasientene har sykdommen gitt milde symptomer og de har blitt friske, opplyser WHO.

I resten av verden er det om lag 900 smittetilfeller, men bare fem dødsfall i Filippinene, Frankrike, Hongkong, Japan og Taiwan.

Cruisefrykt

Om bord i cruiseskipet Diamond Princess, som ligger i karantene i den japanske havnebyen Yokohama, er det hittil påvist smitte hos 454 passasjerer og mannskap.

Amerikanske myndigheter har evakuert 340 passasjerer fra skipet og fløyet dem tilbake til USA, og 14 av disse har fått påvist smitte.

Også Canada henter hjem passasjerer fra skipet, skriver Reuters.

Da cruiseskip Westerdam fikk legge til i Kambodsja etter å ha blitt nektet i flere andre havner som følge av virusfrykt, virket det som en solskinnshistorie. De over 2.000 passasjerene om bord ble møtt av landets statsminister.

De ble sjekket for smitte og fikk lov å reise videre. Det viste seg likevel at en 83 år gammel amerikansk kvinne, som fortsatte reisen til Malaysia, var smittet.

WHO har tidligere sagt at reiserestriksjoner er nødvendig og mener heller ikke det er grunn til å redusere cruisetrafikken.

– Tiltak bør tilpasses situasjonen, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebredyesusu.

Økonomisk uro

Tross forsikringer fra WHO vedvarer den økonomiske uroen. Blant annet er Kinas største bilmesse utsatt. En innovasjonsmesse i Genève er også utsatt, og folk hamstrer varer i Hongkong og Singapore.

Forsyningskjedene til globale selskaper som Apple og Toyota er påvirket fordi produksjonslokaler i Kina er midlertidig stengt. Apple sier selskapet ikke forventer å møte omsetningsmålet for første kvartal.

BHP, verdens største gruveselskap, advarer om at etterspørselen etter råvarer kan påvirkes av virusutbruddet. Selskapet venter mindre etterspørsel av olje, kobber og stål dersom epidemien fortsetter og er forberedt på å justere de økonomiske forventningene.