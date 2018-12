Mads Hansen er Årets medienavn – takker nei til reality-tv, reklame og bokkontrakt

- Mange sier til meg at jeg må smi mens jernet er varmt, men jeg mener det er en felle mange har gått i.

Over 50.000 stemmer er talt opp og resultatet er klart. VGTV-profil, artist, samfunnsdebattant og tidligere fotballspiller Mads Hansen er Årets medienavn 2018. Han går av med seieren etter hard konkurranse fra VGTV-kollega Vegard Harm, komiker Kevin Vågenes, Senkveld-programleder Helene Olafsen og TVNorge-profil Else Kåss Furuseth.

– Takk! Jeg har ikke følt meg som en medieperson før nå, men da er jeg kanskje det, sier Mads Hansen til Kampanje.

Etter at både fotball- og artistkarrieren er blitt lagt på hylla i løpet av året, vet han faktisk ikke helt hva han skal titulere seg som.

– Jeg vet ikke hva jeg skal svare når folk spør meg hva jeg jobber med. Jeg kommer ikke til å være musiker eller artist til neste år. Jeg har en avtale med VGTV, men mediepersonlighet kan jeg ikke omtale meg som, det blir for kleint. Gjøgler virker for fjollete...

– Influencer?

– Influencer kan jeg i hver fall ikke si. Jeg kan ikke assosiere meg med de som kaller seg for det, selv om jeg ironisk nok har blitt en influencer av å kritisere influencere. Så la oss si mediepersonlighet da.

- Trodde jeg skulle få sommerferie

Frem til mai i år var Hansen fortsatt en profesjonell fotballspiller i Mjøndalen, og det hadde 34-åringen planer om å være i mange år fremover.

– Egentlig skulle jeg spille til jeg var 40, men så modnet det seg en tanke om at jeg skulle legge opp etter sesongen. Da merket jeg at jeg satt i garderoben og talte ned hvor mange kamper jeg hadde igjen før sesongslutt. Det var helt feil motivasjon. Når du har folk i klubben som gjør alt de kan hver dag for å bli best mulig og rykke opp, og så sitter jeg i hjørnet og tenker de tankene. Jeg synes ikke det var rettferdig overfor trenere, medspiller og ikke meg selv heller.

Frøet til Mads Hansens korte artistkarriere ble sådd allerede i fjor høst, da Hansen tapte et veddemål i «Spårtsklubben» og måtte forsøke å utgi en sang i fullt alvor på Spotify. Da fotballkarrieren var brått var over, tok det ikke lang tid før han sto i studio med Katastrofe og Staysman. «Sommerkroppen» og den tilhørende musikkvideoen tok utgangspunkt i Hansens pågående oppgjør med kroppsfiksingen til norske bloggere. Den klatret raskt på Spotify-listene, inntok førsteplassen på VG-lista i åtte uker, og ble den mest sette musikkvideoen på norske YouTube i år.

– Da jeg sluttet i fotball tenkte jeg ironisk nok at jeg skulle jeg få sommerferie og helgene tilbake, men det endte med at jeg var på farta hele sommerferien og hver helg frem til nå.

Nå er «Sommerkroppen» blitt strømmet over 19 millioner ganger på Spotify, men ifølge Hansen har han tjent mer penger på spillejobber enn på strømmingen.

–Det har vært overraskende – ufortjent – godt betalt den jobben jeg gjorde i sommer. Men jeg vil ikke være den som sitter i media og forteller hvor mye jeg har tjent.

Ble kalt «Norges største mobber»



Noen som kanskje ikke har strømmet låten i like stor grad, er bloggerne som med jevne mellomrom får kjørt seg på Mads Hansens Instagram-profil. Der gjør han jevnlig narr av store norske bloggere, med særlig fokus på kroppsfiksing, både i form av plastisk kirurgi og Photoshop.

– Hvorfor har dette blitt ditt kall?

– Jeg har aldri vært veldig samfunnsengasjert eller hatt som mål å være en talsmann, det har bare blitt sånn. Det som har irritert meg mest har vært selvhøytideligheten til bloggere og influencere, og så synes jeg det har vært noen poenger som er verdt å nevne, og så ligger det litt humor der også. Mange tror jeg har opphøyd meg selv til en Kroppsdebatt-Jesus. På ingen måte. Det er mange andre som er mye mer engasjert og mye flinkere enn meg, legger han til.

Mads Hansens blogg-oppgjør provoserer. Skuespiller og forfatter Ulrikke Falch mener Hansen normaliserer netthets . Blogger Isabel Raad skrev i sommer at Hansen er «Norges største mobber».

– Opplever du noen gang at du er i en gråsone?

– Jeg går mange runder og det er masse jeg dropper å legge ut. Alt jeg legger ut kan jeg stå inne for og møte en debatt på. Jeg har regler for hva som er greit og ikke greit å tulle med.

– Hva er de reglene?

– Jeg mener at offentlige personer også skal få ha et privatliv, men hvis du har sagt noe i et tv-program eller skrevet noe i en blogg, så mener jeg det er greit å kritisere. Jeg synes ikke det er gøy å tulle med at du har en stor nese, men jeg synes det er greit hvis du har en rar tatovering eller hårsveis. Og så mener jeg at det må være større takhøyde.

– Kan bli stygt i kommentarfeltet



Mads Hansen tror kritikken kan oppleves sterkere på Instagram enn andre steder, særlig på grunn av kommentarfeltet.

– Alt jeg legger ut kan jeg stå inne for, men det som skjer i kommentarfeltet er ofte ikke bra, verken hos meg eller hos bloggerne.

– Bruker du tid på å moderere kommentarfeltet?

– Nei, for det er så voldsomt. Det kan være mange tusen kommentarer når det stormer. Jeg har latt alt stå, også det negative om meg selv. Jeg oppfordrer til å vise måtehold og saklighet, men det hjelper ikke alltid. Så lenge jeg kan stå inne for det jeg selv gjør, så vil jeg fortsette med det.

– Føler du ikke at du har et ansvar for engen fanskare?

– Ja, men jeg vil ikke slutte å være kritisk og legge ut ting på Instagram i frykt for at andre kan ta det videre i kommentarfeltet. Det synes jeg blir feil. Mesteparten av det negative er det jeg som får, og det lar jeg stå. Men det er en vanskelig balansegang syns jeg, for det er ofte i kommentarfeltet det blir stygt.

Nå mener Mads Hansen at han ser tegn til bedring i influencer-sfæren, og han mener også det er bra at Medietilsynet og Forbrukertilsynet har gått ut med etiske retningslinjer mot kroppspress for influencere.

– Og det har jeg på ett eller annet vis vært med å sette fokus på. Men jeg er på ingen måte alene om det. Sitt stille i båten, Ulrikke Falch, jeg vet det, ler Hansen.

Takker nei til reality og reklameoppdrag

– Hva er planene dine for 2019?

– Vi kommer til å dunke på med «Spårtsklubben», og så blir det kanskje noe på egenhånd også for VG.

Én ting er sikkert; Mads Hansen kommer ikke til å være like synlig i 2019 som han kunne ha blitt, dersom han hadde takket ja til å være med i noen av Norges aller mest populære realityprogrammer. Heller ikke forlagene som har tatt kontakt, har fått Mads Hansens signatur. Ennå.

– Jeg har takket nei til alt av reality-tv i diverse former. Mange sier til meg at jeg må smi mens jernet er varmt, men jeg mener det er en felle mange har gått i. Jeg synes det jeg gjør nå er såpass gøy at jeg har lyst til å posisjonere meg til å være i denne bransjen i 10-20 år til. Da er det ikke noe hast med å gi ut bok eller være med i realityprogrammer.

Han er også varsom med å takke ja til reklameoppdrag.

– Jeg prøver å unngå kommersielle bindinger. Derfor sier jeg nei til omtrent alt, med et par unntak.

– Trenger ikke gjøre alt nå

Det betyr ikke at han ikke vil dukke opp i programmer som «Farmen kjendis» eller i bokhylla på et senere tidspunkt.

– Når jeg er 60-70 år og tenker at jeg skal pensjonere meg, har jeg lyst til å se tilbake og tenke at jeg har opplevd mest mulig morsomt, men jeg trenger ikke å gjøre alt i 2018 og 2019.

– Når du én gang ser tilbake på karrieren din, hva tror du kommer til å peke seg ut som det største øyeblikket? Gullballen for årets mål i 2009 eller «Sommerkroppen» i 2018? Eller Årets medienavn?

– Nå er det så ferskt i minne at det er lett å si «Sommerkroppen». Det gikk jo veldig raskt fra da jeg la opp til jeg ble glemt som fotballspiller, men videoen av årets mål i 2009 og «Sommerkroppen» er vanskelig å vekte. Egentlig håper jeg at jeg fortsatt ikke har opplevd det aller største øyeblikket.

