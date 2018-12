Sju av ti elever opplever ungdomsskolen som stressende

En ny undersøkelse viser at mange elever i ungdomsskolen lar seg stresse av prøver. For tre av ti går det ut over nattesøvnen.

Forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge har spurt om lag 700 ungdomsskoleelever om psykisk stress og uro i skolehverdagen. Resultatene omtales av NRK. Sju av ti av de spurte opplever skolearbeid som stressende, mens tre av ti engster seg i så stor grad at de sover dårlig natten før prøver. Undersøkelsen viser også at jenter sliter i større grad enn gutter. – Lett å få negative tanker LES SAKEN – For noen elever blir gapet mellom egen prestasjonsevne og skolens krav og forventninger for stort. I slike situasjoner vil man reagere på ulike måter. Mens noen gir opp, kan andre slite seg helt ut i forsøket på å prestere like godt som sine jevnaldrende, sier professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Marie-Lisbet Amundsen. Hun står bak studien sammen med professor Per Einar Garmannslund.