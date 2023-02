Ta med familien til Norefjell: – Her bor du midt i smørøyet!

På en klarværsdag kan du nyte utsikten fra toppen av Norefjell og helt til Gaustatoppen, Rondane og Hardangervidda, og med under to timers kjøretur fra Oslo får du maksimalt ut av en helg på fjellet.

Norefjell Skisenter byr på fantastisk utsikt så langt øyet kan se. I klarvær kan du skimte både Gaustatoppen, Rondane og Hardangervidda fra toppen av skianlegget. Foto: Norefjell

– Norefjell Skisenter har Skandinavias største høydeforskjell på 1010 meter fra bunnen og til toppen av anlegget. Det betyr at du kan nyte frihetsfølelsen i bakkene på snaufjellet, men også stå i mer beskyttet terreng lenger ned. Og med 30 nedfarter har vi noe for enhver. Fjellet er flatt på toppen og brattere nederst, men de siste årene har vi laget noen flatere nedfarter i bånn, slik at barn og ferske alpinister kan komme seg overalt i anlegget, forteller Arnesen.

Få full oversikt over alle skibakkene på Norefjell her!

Og mens de grønne, blå og røde løypene er lett tilgjengelig for nybegynnere i bakken, kan fjellet også friste med svarte bakker og terrengparker.

– Vi har to terrengparker for alle nivåer, her finner du noe for nybegynner til ekspert. Du kan bryne deg på hopp, rails, kuler og mye mer. I tillegg til dette har vi skicross, self-timer og speed-check, forteller han.