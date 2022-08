De fineste turene på Vestlandet

Mange velger å oppleve Geiranger og Geirangerfjorden fra sykkelsetet. Foto: Mattias Fredriksson - VisitNorway.com

Geirangerfjorden, den 15 kilometer lange grønnblå fjorden som er omringet av høye fjell og dype daler, er en vakker perle som strekker seg fra Hellesylt til Geiranger. Fjorden, som er 258 meter dyp på det dypeste, står på UNESCOs verdensarvliste og er et yndet turistmål for mennesker fra hele verden.

En tur på Geirangerfjorden vil by på spektakulær utsikt mot flere kjente fossefall, som «Brudesløret», «Syv Søstre» og «Friaren». De Syv Søstre skal visstnok ha fått navnet sitt fordi de sju atskilte fossefallene minner om håret på syv kvinner. Langs fjorden og høyt opp i de store fjellhyllene ligger også flere gamle gårder som et klassisk eksempel på "der ingen skulle tru at nokon kunne bu", og som vitner om det harde gårdslivet slik det en gang var.

På Vinjenaustet i Geiranger får du kjøpt ferske bakervarer. Foto: Susanne Delbæk/ ABC Brand Studio

Om du først er i Geiranger bør du ta turen til Dalsnibba (1476 m.o.h). Her får du fantastisk utsikt over både Geiranger og Geriangerfjorden, naturen og fjellene.

Geiranger er ikke store stedet, men en overnatting eller to på Hotel Union Geiranger er vel verdt det. I hotellets kjeller finnes en bred samling av veteranbiler, og et besøk i hotellets restaurant og lounge, vil få deg til å føle at du er på en vakker reise tilbake i tid.

I Geiranger sentrum finner du små verksteder, turistbutikker, overnattingssteder, bakeri- og sjokoladebutikk.