Turtips, kajakk, telt og hengekøye: Slik tilbringer du norgesferien i naturen

Er du glad i norsk natur? Planlegger eller drømmer du om å dra på telttur, sove i hengekøye eller padle med kajakk? Vi gir deg tipsene her.

Artikkelen inneholder annonselenker.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv i 2020, viste at 71 prosent av nordmenn ønsker å bli mer fysisk aktive i 2021.

Aktivitetene som flest ønsket å gjøre mer av, var først og fremst turer til fots eller på ski. Så mange som 61 prosent oppga ambisjon om å gjøre dette oftere. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, var ikke overrasket over at turgåing var nordmenns foretrukne form for fysisk aktivitet.

– En tur ut er både gratis og det kan gjøres akkurat når du vil. Ikke minst gir naturen oss en helt annen velvære enn det å se på veggene i et treningssenter , uttalte Lier i en pressemelding.

Her gir vi deg tips til hvor du blant annet kan reise for å oppleve norsk natur på sitt lekreste, hva du bør tenke på når du skal skaffe deg hengekøye og/eller telt, og hvilket utstyr du trenger for å realisere padlerdrømmen:

Turperler der du slipper å gå i kø

Steigen: Utsikten er helt fantastisk når du kommer til topps av Prestkona. Foto: Øyvind Wold / NordNorge.com

I forbindelse med en Ipsos-undersøkelse gjennomført for Norsk Friluftsliv i 2020, kom det frem at ni av ti nordmenn er helt eller delvis enig i at de føler seg mindre bekymret og lettere til sinns når de befinner seg ute i Guds frie natur. Dette støttes blant annet av en amerikansk studie som viser at stressnivået vårt synker selv etter kun ti minutter ute i naturen.

Under får du tips til vakre fotturer som med sine bratte fjell og dype daler garantert gir deg minneverdige turopplevelser:

Les samtidig om hvordan du best skal pakke tursekken slik at den ikke blir som et mareritt å skulle bære på ryggen:

Seks av de beste turene fra «71° nord»

Nissedal er en kommune i Telemark i Vestfold og Telemark fylke som ligger i regionen Øvre Telemark. Den grenser i nord til Kviteseid, i øst til Drangedal og Gjerstad, i sør til Vegårshei og Åmli, og i vest til Fyresdal. Foto: Colourbox.com

Nesten 500 programmer har det blitt, og listen med minnerike reiser fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord begynner å bli lang. Her kan du lese mer om seks av dem; De er nødvendigvis blant de mest populære, men utvilsomt blant de vakreste:

Nye feriefavoritter med kajakk og packdraft

Stadig flere får øynene opp for padling i Norge. Foto: Colourbox.com

Naturopplevelsene står i kø for de som velger å legge ferien til våte omgivelser her hjemme, og både kajakk og packraft er blitt svært populært det siste året. Samtidig er det viktig å ha det grunnleggende utstyret på plass før du tar de første takene og begir deg av sted mot ditt nye padleparadis:

Finn teltet for din drømmesommer



Med riktig telt og litt planlegging kan du oppleve stunder som dette i sommer. Foto: Colourbox.com

Dette er sommeren for å oppleve norsk natur, og den største opplevelsen får du ved å legge deg og å våkne opp i det fri. Til slike stunder trenger du et godt telt du kan stole på, med et skikkelig telt som har plass til deg og dine, har du hele verden for dine føtter:

Nyt naturens ro fra en behagelig hengekøye

Livet er vidunderlig når man kan nyte roen i naturen fra en behagelig hengekøye. Foto: Colourbox.com

I dag trenger du ikke nødvendigvis reise så langt for å nyte de gode friluftslivopplevelsene – selv små turer ut i nærmiljøet ditt kan gi like mye glede. Og hengekøya har vist seg å være et flott påskudd for mange til å komme seg ut, uansett årstid. De enkle naturopplevelsene er for mange blitt en befriende luksus i hverdagen, der lykken er å kunne sove under en stjernehimmel.

De siste årene er det blitt stadig mer populært å ta med hengekøye ut i naturen. Og det finnes flere ulike modeller å velge mellom:

Det smarte utstyret som gjør turen enda bedre



Dette er tur-tingene du ikke visste du trengte eller at i det hele tatt fantes, men som gjør utflukten både morsommere og enklere:

Unngå gnagsår med solide sko på føttene



En krevende topptur, en koselig skogstur eller en lang vandring? Føttene skal bære deg hele veien, derfor er det viktig å holde dem både tørre og varme i gode tursko. Gnagsår og kalde føtter kan nemlig ødelegge enhver turglede.

Ulike turer krever ulike sko – her er en liten guide:

Hold blodsirkulasjonen i beina med kompresjonsstrømper



Har du planlagt en aktiv norgesferie i år med en lenge planlagt topptur, eller en etterlengtet lengre sykkeltur? Da kan det være du kjenner på trette eller hovne bein – både i forkant av, under eller etter selve aktiviteten. Heldigvis finnes det gode løsninger på hvordan du kan holde bena dine friske og opplagte gjennom hele dagen: