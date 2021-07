Stor guide til Norgesferien: Reisetips, opplevelser og overnatting

Fra glitrende fjorder og høyreiste fjell til hippe storbyer, midnattssol og sjarmerende småsteder nord for Polarsirkelen - langstrakte Norge er ferielandet fylt med ting du bør se og gjøre.

Mektig natur, kunst- og kulturopplevelser, utendørsaktiviteter og særegne overnattingssteder som i seg selv er vel verdt reisen. Lokale mattradisjoner basert på kortreiste ingredienser, berømte verdensarvsteder, midnattsssol og nordlys.

Det spiller ingen rolle om du foretrekker fjord, fjell, by eller bygd - som ferieland er Norge som en ubestridt spennende godtepose for store og små. Vi har samlet en rekke tips til hva du kan fylle ferier og weekender med, innenfor og utenfor allfarvei:

Hvem har sagt at man må til Paris eller London for å oppleve storbyer? Her til lands har vi byer som blant annet står på UNESCOs verdensarvliste, har en av verdens vakreste botaniske hager og er med i et europeisk nettverk av jugendstil-byer.

Er du på jakt etter inspirasjon til din neste ferie har du kommet til rett sted. Her får du oversikt over hva du kan finne på i noen av Norges største byer, fra sør til nord:

National Geographic har kalt den en av verdens vakreste reiseruter som blant annet kan by på kjente severdigheter som Torghatten, De Syv Søstre, Svartisen og Saltstraumen. Kystriksveien er 650 kilometer lang, og en rekke ferger binder veien sammen. Dette er en vei for dem som ønsker å reise sakte og oppleve et øyrike hvor man kommer tett på naturen og kan besøke små lokalsamfunn som også ligger på øyer.

Her er en seksdagers plan til en kjøretur utenom det vanlige:

Norge har mye lekkert å by i tillegg til Kystriksveien. Atlanterhavsveien ble åpnet i 1989 og i 2005 ble den kåret til århundrets byggverk i det 20. århundret. Atlanterhavsveien, som har status som Nasjonal turistvei , er tidligere kåret til verdens fineste bilvei av den britiske avisen The Guardian.

Her kan du lese mer om hvilke storslåtte opplevelser som venter deg langs vestlandskysten:

Midnattssol, asurblått hav og bratte fjell. Nord-Norge byr på unike opplevelser, enten du foretrekker å bestige topper eller nyte hvite sandstrender og krystallklart vann.

Vårt langstrakte land har med andre ord mye å friste med for alle eventyrlystne nordmenn. Hvis det er storslagen natur du er på jakt etter, bør du sette kursen nordover:

Norge er et land med majestetiske landskap, innbydende byer og tettsteder, og med en kystlinje som smelter sammen med havet som et uferdig puslespill. Og den kanskje beste måten å se alt dette, er med bil.

Under har vi samlet flere tips som vil kunne sørge for å gi en trygg og ikke minst fornøyelig turopplevelse:

Nidarosdomen, Akershus festning, Blaafarveværket, Dalen Hotel og Bærums Verk har alle én ting til felles – flere besøkende har i årenes løp kunnet fortelle om hårreisende opplevelser:

Når du skal ut på sykkeltur, uansett om vi snakker langtur eller kortere dagsetapper til og fra «basen», er det viktig at du først tar en solid vurdering av egen kapasitet og erfaring. Men minst like viktig er det å stille forberedt på utstyrsfronten slik at du får en minneverdig og ikke minst sikker opplevelse:

Det fine med å sykle langturer, er at det er helt og holdent deg selv som bestemmer lengden på hver av etappene, hyppigheten av stopp underveis og hvilket tempo det skal gå i. Og takket være elsykkelen åpner det seg muligheter for langt flere å gjennomføre langturer på norske veier:

Mellom Lindesnes i sør og Nordkapp i nord er Norge fylt med flotte sykkelruter gjennom til tider mektige omgivelser. Det fine med å sykle langturer, er at det er helt og holdent deg selv som bestemmer lengden på hver av etappene, hyppigheten av stopp underveis og hvilket tempo det skal gå i.

Vi har samlet forslag til en bukett langturer – flere med familievennlige etapper – som fint kan gjennomføres av de aller fleste:

Der selve overnattingen utgjør halve reiseopplevelsen



Som ferieland har Norge uendelig mye spennende å by på og er som et eldorado for eventyrlystne i alle aldre. Du kan sove søtt i en vintønne, en togvogn eller et bilvrak, og drømme deg bort i en tretopphytte, en arkitektonisk perle eller et historisk hotell. Og hva er vel bedre enn å kunne våkne opp til storslagne utsikter og mektige opplevelser?

Sjekk disse sakene for inspirasjon til hvor du kan legge norgesferiene dine fremover: