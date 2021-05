Det er dejlig å være norsk – med feriehus i Danmark

Artikkelen inneholder annonselenker.

I 1989 serverte reklamefolkene i Dinamo et slagord som flere tiår senere er blitt såpass inkorporert i nordmenns hjernebark at det nærmest er blitt en del av vår dagligtale. Det begynte med reklamespotter der lystige dansker nøt det livet hadde å by mens de humret sarkastisk godt over norske avgifter og streng alkoholpolitikk. Og konklusjonen var alltid den samme:

«Det er dejlig å være norsk – i Danmark.»