Naturopplevelsene står i kø for de som velger å legge ferien til våte omgivelser her hjemme. Finn dine nye feriefavoritter med kajakk og packdraft.

Kajakk har økt kraftig i popularitet det siste året og flere kajakklubber kunne i fjor melde om enorm pågang fra folk som ønsket å melde seg på kurs. Flere mente det kunne settes i sammenheng med coronapandemien og at mange måtte tilbringe sommeren hjemme.

I et intervju med NRK Troms og Finnmark fortalte generalsekretær Sven Andersen i Norges padlerforbund om mer interesse for kajakk sammenlignet med tidligere, coronafrie somre.

– Jeg tror det er fordi man oppdager Norge på en annerledes måte. Man får en nærhet til naturen og man kan forflytte seg fort over store avstander. Når man har lært å bruke utstyret rent teknisk så er det enkelt, uttalte Andersen.

Med 20.000 kilometer lang kystlinje, rolige innsjøer, majestetiske fjorder, store hav og rasende elver har Norge det som trengs for å gi padleentusiaster i alle aldre en utømmelig kilde til opplevelser. Enten det er i Guds frie natur eller i en av de større byene, sommer som vinter. Ikke minst er det en perfekt mulighet til å forene naturopplevelser med fysisk aktivitet.

Det er sjelden langt til nærmeste padlevann og det finnes et rikt utvalg av turmuligheter å velge mellom. Men før du går til anskaffelse av ny kajakk, er det en enkel prioriteringsliste som du ifølge kajakkekspert Eirik Berntzen i Milslukern’n bør gå gjennom:

Status: Er du fersk med årene, er du en god padler eller vil du beskrive deg selv som ekspert? Liker du rolige elver eller synes du det er spennende med stor sjø?

Ambisjoner: Gå for en brukervennlig kajakk dersom du er usikker på eget ambisjonsnivå. Hvis du har sans for utfordringer, kan du gå for en som er mer krevende.

Hvor du tenker å padle: En viktig kjøreregel her, er at du skal kunne mestre kajakken i de verste forholdene du regner med å havne i. Nybegynnere anbefales å velge en allsidig kajakk.

Vekt: Du bør tenke grundig gjennom bruksområde og mengden last du tenker å ha i kajakken. Lastekapasiteten sier deg hvor mye vekt den er ment å skulle tåle. Dermed er en tur- eller fitnesskajakk midt i blinken dersom det er mosjonspadling eller dagsturer som står på agendaen, mens havkajakk er riktig valg for deg som planlegger lange turer med mye oppakning.

Hvis du planlegger kano- eller kajakkferie, kan det derfor være lurt å sette seg inn i hvilke muligheter som finnes i de ulike delene av landet. Foto: Colourbox.com

Padlevettreglene Velg båt som passer til dine ferdigheter og til turen

Sjekk at utstyret er i orden.

Kle deg etter vanntemperaturen. Ta med reservetøy

Ha alltid på deg godkjent padlevest.

Overvurder ikke dine egne ferdigheter. Øv deg på redningsteknikker

Dersom du velter, forlat ikke båt eller åre

Ha respekt for vær og vind, og sjekk værvarslingen før du går ut i kajakk eller kano

Hold god avstand til andre båter. Sørg for å bli sett

Lær deg livredning

Vær miljøbevisst. Vis hensyn overfor naturen. Husk sporløs ferdsel Kilde: Sjørfartsdirektoratet

I takt med at kajakkens økende popularitet etter coronautbruddet, har stadig flere fått øynene opp for det som best kan beskrives som kajakkliknende båter som du enkelt blåser opp på land og som takler alt fra blikkstille vann til heftige stryk.

Packraft er bredere enn kajakker slik at man for eksempel enkelt kan ta med seg sin firbente turvenn om bord. I tillegg oppleves de gjerne som mer stabile når de ligger i vannet samt enklere å manøvrere.

De fleste packrafter veier mellom to og fire kilo, og de kan enkelt pakkes ned til sovepose-størrelse. Deretter festes den til sekken slik at du enkelt kan bære den over lange avstander på land.

Utstyret du bør ha med deg på tur

Uavhengig om det er langtur eller kortere padleturer du planlegger med kajakk eller packraft, er det viktig å ha det grunnleggende utstyret på plass før du tar de første takene og begir deg av sted mot ditt nye padleparadis: