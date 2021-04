Norgesferie 2021: Tips til overnatting utendørs med hengekøye

De siste årene er det blitt stadig mer populært å ta med hengekøye ut i naturen. Og det finnes flere ulike modeller å velge mellom, for både korte og lengre turer.

Artikkelen inneholder annonselenker.

I dag trenger du ikke nødvendigvis reise så langt for å nyte de gode friluftslivopplevelsene – selv små turer ut i nærmiljøet ditt kan gi like mye glede. Og hengekøya har vist seg å være et flott påskudd for mange til å komme seg ut, uansett årstid. De enkle naturopplevelsene er for mange blitt en befriende luksus i hverdagen, der lykken er å kunne sove under en stjernehimmel.

Friluftslivbransjen har de siste årene meldt om en stigende trend til at stadig flere får øynene opp for hengekøye som et ideelt alternativ når det kommer til overnatting utendørs.

Utformingen på Haven Tent Original gjør at du kan du sove flatt, mer komfortabelt og med bedre utsikt enn i en tradisjonell hengekøye. Foto: Magasinet

Hengekøye Haven Tent Original - alt i ett Ligg flatt og komfortabelt takket være unikt design. Leveres med liggeunderlag, tarp og myggnetting. Kjøp her 3499 kr Magasinet.no

Det betyr ikke at hengekøyen er i ferd med å danke ut det klassiske teltet, snarere er det snakk om å tjene som et supplement. En hengekøye er enkel å bære med og henge opp, samtidig som tilleggsutstyret bør være på plass før avgang.

Lett kontra tung hengekøye

Hvis du ikke har vært ute på overnatting med hengekøye før, så kan det være en idé å ta en prøvenatt eller to hjemme hvis du har anledning til det. Det er bedre å gjøre seg forstått med hvordan opphengsystemet fungerer og hvordan du justerer deg frem til den beste liggeposisjonen i egen hage eller bakgård fremfor ute i skogen.

Samtidig får du kontrollert at du har alt nødvendig utstyr på plass før du legger ut på tur.

Hengekøye Geiranger single hammock Behagelig lettvektig hengekøye for en person. Hengekøyen er produsert i pustende nylon, noe som gir god komfort. Kjøp her 299 kr Celis.no

Det første du bør tenke på når du skal kjøpe deg hengekøye, er å kartlegge hva slags turer du planlegger å gjennomføre. For lengre turer er det anbefalt å ta med lettere køyer, mens de tyngre modellene egner seg best til kortere utflukter ettersom mange da synes komfort og størrelse utklasser vekt.

Studer produktbeskrivelsen til de ulike hengekøyene hos nettbutikkene nøye. Der skal det komme tydelig frem hvilke typer turer de er beregnet på.

Med eller uten myggnett?

Det er mye man skal huske på når man skal pakke for tur ut i marka, uansett om den er kort eller lang. Da er det viktig å huske på at vekten på det øvrige utstyret kommer i tillegg til vekten på køya.

Så hva bør du ha med av utstyr når du skal ut på tur med hengekøye?

Hengekøye og telt i ett Lawson Blue Ridge Camp hengekøye/enmannstelt Blue Ridge er rangert som den beste camping-/ sovekøya av Backpacker magazine, Outside magazine og American Survival Guide. Kjøp her 2990 kr Revir.no

Dersom du vil unngå å bli spist av mygg og knott i løpet av natten sommerstid, kan det være lurt å supplere med myggnett. Hengekøyemodeller som kommer med alt inkludert har tilpasset myggnett som tilleggsutstyr, samt oppheng og regnbeskyttelse i form av en tarp.

Utformingen på myggnettet kan variere fra modell til modell, noen tillater deg å fjerne den helt mens andre lar deg kun ta den halvveis bort. Dersom du helst vil ha muligheten til å ligge uforstyrret eller la nettet ligge igjen hjemme, som for eksempel om vinteren, så er et tips å gå for en modell som kommer uten integrert myggnett.

Ikke alle hengekøyer kommer med kroker, og mange kommer uten tau eller annen form for oppheng. Ettersom det kan være knotete å få delene til å passe sammen, er det flere eksperter som anbefaler å gå for oppheng fra samme produsent som står bak hengekøya.

Avstand, høyde og vindretning



Når du skal henge opp køya for natten, så bør avstanden mellom trærne være på mellom 4 og 5 meter. Står trærne for tett, og buen på hengekøya blir for stor, kan det bli mindre behagelig å sove i den. Står trærne for langt fra hverandre, og køya blir for strak, vil hengekøya bli ustabil.

Selve trærne bør være minst like tykke som et voksent mannelår. Ved å gå for de bredeste festesnorene, skader du barken og trærne minst mulig. Køya siger ellers noe ned i løpet av natten. Sørg derfor for å ha minimum en halvmeters avstand fra bakken når du ligger i køya.

Hengekøye Dovrefjell Sweet Dreams Standard Lett, slitesterkt og komfortabel hengekøye laget i fallskjerm-materiale. Kommer med karabinkroker og tau. Kjøp her 299 Magasinet.no

Selv om det er varmt ute om sommeren, kan nettene fremdeles være kjølige. Ta derfor med et liggeunderlag, reinsdyrskinn eller en «underquilt» – et liggeunderlag tilpasset hengekøya – for å holde varmen. Også må du selvsagt ha en sovepose tilpasset sesongen.

Hengekøye-utstyr Liggeunderlag:

Vær obs på vindretningen når du skal henge opp køya. For mye vind fra siden kan fort gjøre at det blir mye gynging og mindre komfortabelt. Også skader det jo ikke å få morgensola på hengekøya etter en fin og kjølig natt i det fri.

Hengekøye-utstyr Soveposer:

Det finnes ikke dårlig vær



Dersom værmeldingen er usikker, kan det vært lurt om du ta med deg en tarp og spenner den over hengekøya. Dersom det blåser kan det fort bli mye støy i tarpen, så sørg for at den er strammet så godt som mulig. Og så skader det ikke om du i tillegg har noen ørepropper på lur, ikke minst om du er på tur med flere.

Det finnes forresten hengekøyer med plass til to personer. Det kan jo høres både varmt og romantisk ut, men det kan fort bli litt trangt. Hvis hengekøyepartneren din i tillegg sover urolig så kan det bli en «festlig» natt. Derimot er det unektelig meget behagelig å kunne sove én person i en dobbelhengekøye.

Store hengekøyer Extra Large hengekøye Magasinet.no 399 kr Kjøp her Extra Large hengekøye Magasinet.no 399 kr Kjøp her Dobbel hengekøye (House of Hygge) AntonSport.no Medlem: 599 kr Kjøp her Dovrefjell Sweet Dreams Extra Large Magasinet.no 399 kr Kjøp her Adventure Hammock XXL Sportsnett.no 1199 kr Kjøp her

Det er ingen problem med å bruke hengekøye til utendørs overnatting også om vinteren. Da er det til gjengjeld viktig å ta med deg sovepose beregnet for vintertemperaturer, et varmere underlag og gjerne tarp for å gjøre det lunere for deg selv.

Til slutt er det viktig å huske at hengekøye egner seg bedre på lavlandet sammenlignet med overnattingsturer på høyfjellet over tregrensa. Dersom det skulle være dårlig med trær tilgjengelig, kan det fort være vanskelig å finne en egnet overnattingsplass for natten.

Ticket to the Moon

Sjekk utvalget av hengekøyer og utstyr hos følgende nettbutikker: