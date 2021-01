I uke 8 og 9 er det duket for vinterferie, avhengig av hvor i landet du bor. Om du er rask på avtrekkeren, er det fremdeles mulig å sikre overnatting i norske vinterdestinasjoner.

Til tross for at nyere forskning har påvist at stadig færre nordmenn går på lange skiturer sammenliknet med for ti år siden, liker vi fremdeles å beskrive oss selv som et folk født med ski på beina mens vi nynner på eviggrønne slagere som «Vinter og sne», utgitt på singel i 1966 med Wenche Myhre på vokal:

«Vinter og sne

En guttunge stabber av sted,

På bittesmå ivrige barneski

Bare vent en gang skal du bli,

Han vet ikke at i tusen år

Har skispor krysset naturen vår,

Men lager kryss over snødekt jord,

Sitt første spor.»

Skarsnuten Hotel ligger 500 meter fra skibakkene i Hemsedal, og skilter med panoramautsikt. Du finner Hemsedal sentrum en 10-minutters kjøretur unna. Foto: Booking.com

Årets vinterferie er kun noen korte uker unna. For de av oss som ønsker en aktiv ferie fylt med vintersportslige aktiviteter, deilig mat og kanskje en tur eller to i spaavdelingen, begynner det å haste for å sikre seg plass på landets mest populære vinterferie-destinasjoner.

Vi har undersøkt hvilke overnattingssteder det fremdeles er mulighet for å finne ledig rom på. Søket vårt er basert på tilbud for to voksne med to barn, og resultatet viser at det fremdeles er muligheter for de som ønsker å reise bort i vinterferien.

Samtidig må vi understreke at dette er destinasjoner som var ledige på det tidspunktet saken ble publisert. Vi kan derfor ikke garantere at det vil forholde seg slik jo nærmere ferien man kommer. Her dreier det seg med andre ord i høyeste grad om førstemann til mølla-prinsippet.

Vær også obs på at flere hoteller har egne smitteverntiltak og noen aktiviteter kan være begrenset på grunn av coronaviruset.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Midt i smørøyet av Geilos vakre fjellnatur, med kort vei til rikt aktivitetstilbud, ligger det lune og koselige lodgehotellet Vestlia Resort. Hotellet ligger i bunnen av alpinbakken, så om vinteren er det bare å spenne på seg skiene og hoppe rett i stolheisen utenfor døren. Herfra starter også langrennsløypene.

Hotellet er nydelig innredet og kan blant annet friste med et eksklusivt spa- og treningssenter, en hyggelig restaurant og bar.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Historiske Dr. Holms Hotel er et av Skandinavias fremste og mest komplette resorthotell, som med sin sjel og atmosfære har vært kilde til rekreasjon og velvære siden det tok imot sine første gjester i 1909 – for øvrig samme år som Bergensbanen ble åpnet. Hotellet har en praktfull beliggenhet i sentrum av fjellandsbyen Geilo og er blant annet utstyrt med det eneste Shiseido spa i Norden.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Med kort avstand til skiheiser og turløyper ligger det ærverdige Geilo Hotel, det første hotellet som i 1880 ble oppført i Geilo. Her snakker vi rosemalt dekor som møter moderne komfort og med omgivelser preget av vakker natur. Hotellet var gjenstand for en omfattende oppussing i 2015 og fra restauranten kan du nyte panoramautsikt over Ustedalsfjorden.

Ledig: Uke 8 / uke 9

802 meter over havet, omgitt av vakker norsk natur, ligger Radisson Blu Mountain Resort & Residences. Hotellet er det ideelle utgangspunktet for alle som har et bankende hjerte for utendørs vinteraktiviteter som langrenn, alpint, snowboard og sledekjøring.

Leilighetshotellet er stilfullt utformet med alle fasiliteter på plass, og de fleste rom har utsikt over fjellene. Hotellet rommer ellers tre restauranter i tillegg til Kubben Lobbybar der man kan nyte noe godt i glasset etter en lang dag ute i løypene. Det anbefales også å benytte Kulpen Spa som blant annet rommer innendørs svømmebasseng, badstue og treningsrom.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Trysil er med sine 31 heiser, 68 bakker og over 100 kilometer med langrennsløyper stedet for optimale ferien for de som liker å utfolde seg med utendørs vinteraktiviteter, og ved foten av fjellet ligger Radisson Blu Resort. Her kan du kjøre slalåm, gå på langrenn, stå på snøbrett og kjøre hundeslede om vinteren, nyte mat av internasjonal kvalitet og ta turen innom spaavdelingen.

Ledig: Uke 8

Kun 5 minutters gange unna TrysilFjell Arena ligger TrysilFjell Apartment Hotel som er utstyrt med leiligheter med 4-8 senger. Leilighetshotellet tilbyr skibod og skiløyper rett utenfor døra. Barnefamilier anbefaler beliggenheten til alle som reiser med barn og de har gitt beliggenheten 9,3 i gjennomsnittsscore på Booking.com.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Hemsedal ligger i hjertet av den norske fjellheimen, midt mellom Oslo og Bergen, og kalles gjerne for de skandinaviske alper. Majestetisk plassert på kanten av fjellhylle med fantastisk utsikt over Hemsedal og fjellene, ligger Skarsnuten Hotel. Bygget i moderne skandinavisk design har hotellet 37 rom, bar og restaurant. For den som ønsker mer plass eller selvhushold, har hotellet 20 leiligheter som ligger like ved.

Med egen heis opp til hotellet og løyper rett utenfor døren, er Skarsnuten Hotel knyttet sammen med Hemsedal skisenter.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Det historiske og tradisjonsrike Skogstad Hotel befinner seg i hjertet av Hemsedal sentrum og er omgitt av dramatiske, vakre fjell. Det familiedrevne hotellet har 83 rom, ski-in og om vinteren kan du velge mellom to restauranter.

Hotellet kan ellers friste med enkel adkomst til skiløyper og utendørsaktiviteter året rundt. På Lynx Well kan du delta i ukentlige yoga-klasser og få deilig massasje. Hotellers velværeavdeling, som har tørr- og steambadstue, er gratis for hotellets gjester.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Tinden i Hemsedal består av leiligheter, og for en familie på fire har leiligheten tre soverom og to bad, flatskjerm-TV med kabelkanaler og spiseplass. Leiligheten kommer med et fullt utstyrt kjøkken, badstue og en uteplass med fjellutsikt. I tillegg kan man leie håndklær og sengetøy på stedet.

Tinden har både lekeplass og terrasse, og du kan stå på ski helt fram til utgangsdøra og oppbevare ski på stedet. Hemsedal Skisenter ligger ellers mindre enn 1 kilometer unna.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Tradisjonsrike Pers Hotell på Gol er et opplevelseshotell for hele familien med aktiviteter som Tropicana Badeland, Escape Games Hallingdal, Pers Bowling og Skagahøgdi Skisenter. Legg til flere spisesteder, barer og underholdning så er vinterferien i trygge hender.

Pers Hotel har i dag 170 rom for 1-6 personer, samt 16 leiligheter for inntil 5 personer. Gol Skisenter ligger en 5-minutters kjøretur fra hotellet, mens Hemsedal skisenter ligger 30 minutter unna med bil. Barnefamilier anbefaler beliggenheten til alle som reiser med barn. De har gitt beliggenheten 8,0 i snittscore på Booking.com.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Storefjell på Golsfjellet, midt mellom Valdres og Hallingdal, åpnet dørene for gjester første gang i 1930. I dag er det for lengst kjent for sin gjestfrihet, gode mat og ikke minst upåklagelige plassering omgitt av storslått natur, med rikelig tilgang til en rekke aktiviteter. Hotellet har 300 rom, mini-badeland med velværeavdeling, lekeområde for barna, turstier og restauranter – for å nevne noe.

Storefjell Resort Hotel ligger ved siden av Storefjell Ski- og Akesenter, kun 20 km fra Gol sentrum. Det er flotte muligheter for ski i området, eller du kan ta dagsturer til Langedrag Naturpark, Hardangervidda nasjonalpark og Jotunheimen.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Solstad Hotel & Motel ligger sentralt plassert i Gol sentrum, ble etablert i 1920 og er både et hyggelig og rimelig alternativ for vinterferien. Hotellet er kjennetegnet ved sin gode standard, god mat og avslappet atmosfære. Selve rommene ligger i et eget bygg, og de fleste her veranda.

Solstad Hotels restaurant tilbyr en rekke retter, kafeen serverer hjemmelagde måltider, og på Booking har barnefamilier gitt hotellets beliggenhet 9,1 i gjennomsnittsscore.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Norefjell Ski & Spa ligger på Norefjell Skisenter og har vunnet flere prestisjetunge priser for blant annet beste skihotell, spa-resort og for utmerket design. Resortet kan tilby ski inn-ski ut til Norefjell Skisenter, det er bare å spenne på deg skiene utenfor hotelldøra og så er du i gang.

Resortet har ellers en 16 meter høy innendørs klatrevegg, skøytebane på vintertid, svømmebasseng og treningsrom. I tillegg kan de friste med spa der du kan kombinere en tur i boblebadet med imponerende utsikt mot høyfjellet. På en skyfri dag kan du til og med se helt til Gaustatoppen.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Med kun 700 meters beliggenhet fra Hafjell alpinsenter som er ansett for å være et av landets største, er Scandic Hafjell et ypperlig valg for de som ønsker å fylle vinterferien med tuer i skiløyper samt bob- og akebane. Skibussen, som går til skibakkene, stopper rett utenfor Scandic Hafjell. Hotellet har ellers blant annet bar og en romslig bufférestaurant. Treningsstudio og lekerom er også tilgjengelig.

Hotellet ligger kun 15 minutters kjøretur utenfor Lillehammer sentrum. I tillegg er det kort avstand til den svært populære Hunderfossen Familiepark som holder åpent også vinterstid. Her kan man kjøre mini-snøscooter, besøke iskatedralen, Kong Valemons isbar og oppleve en helaften med troll, eventyr, is og snø. Buss går direkte fra hotellet til Hunderfossen.

Ledig: Uke 8 / uke 9

I sentrum av Hafjell ligger Hafjell Hotell vakkert til, 15 km nord for Lillehammer og nær nabo til Lekeland Hafjell. Fra hotellets ytterdør er det kun 700 meter fra hotellet til Hafjell Alpinsenter og Hafjell Bike Park i naturskjønne Gudbrandsdalen.

To år på rad har hotellet sikret seg førsteprisen for beste hotellfrokost i Oppland, og like ved siden av hotellet finner du Lilleputthammer familiepark mens Hunderfossen Familiepark ligger fem minutters kjøretur unna. Hotellet tilbyr helpensjon som er populært blant familier og som inkluderer overnatting, frokostbuffet, dagens lunsj samt tre-retters eller buffet om kvelden.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Som navnet tilsier ligger Alpin Apartments Solsiden flott plassert i solhellinga like ved skibakken, med upåklagelig utsikt over Hafjell Bike Park. Herfra er det kort avstand til gondolen. Det tilbys utleie av romslige leiligheter som ligger ved Hafjell Alpinsenter. Hver av dem har egen badstue og terrasse eller balkong, og samtlige er utstyrt med moderne kjøkken.

Leilighetskomplekset har ellers en lekeplass og du har direkte tilgang til skiløyper (og sykkelstier, avhengig av sesongen). Verdt å nevne at fire av leilighetene på Alpin Apartments Sørlia er reservert for gjester med hund eller katt, det samme gjelder for to leiligheter på Alpin Apartments Solsiden.

Ledig: Uke 8 / uke 9

Hunderfossen Hotel & Resort ligger ved Gudbrandsdallågen og kun 5 minutters kjøretur fra Hafjell alpinsenter, mens Lillehammer by er et kvarter med bil unna. I naturskjønne og rolige omgivelser kan du benytte deg av et rikt utvalg av aktiviteter og opplevelser.

I hotellrestauranten Fossekroa fristes det med norsk mat tilberedt på lokale råvarer, og hotellet har blant annet en bar, lekeplass og leke- og aktivitetsrom. Etter en lang og god tur i skiløypene, kan du for eksempel bestille tid i badstuen.

Hunderfossen Hotel & Resort ligger kun 400 meter fra Hunderfossen Vinterpark.

