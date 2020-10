Overnaturlige reisetips: Spøkelsesvandring og hjemsøkte steder i Norge

Artikkelen inneholder annonselenker.

I middelalderen var det tradisjon at man muret inn levende dyr når nye hus og bygninger ble reist. Tanken var at dyrets ånd skulle tjene som vern mot inntrengere og overnaturlige makter. Så da Akershus festning i Oslo ble bygget i 1299, ble en sort hund murt inn i en av veggene. Siden har den kastet sin uhyggelige skygge over festningen, der flere har sett skapningen eller hørt den ule.

Malcanisen – «den onde hund» – skal etter sigende varsle om ulykker. Den holder til i Mørkegangen ved Jomfrutårnet på østsiden av Akershus festning, rett nedenfor det kongelige mausoleet. Da Mørkegangen raste sammen omkring 1550, våget hverken offiserer eller soldater å gå ned i kjelleren. Dermed ble det kommandanten selv, Peder Hanssøn Litle, som måtte gå ned i mørket med en lykt i hånden for å undersøke stedet der skaden var skjedd.

Hva er det som egentlig holder til nede i Mørkegangen på Akershus festning i Oslo? Foto: Hans-Petter Fjeld / Wikimedia

Da kom det en beksvart skygge ut av mørket i form av en diger hund med øyne som glødet rødt, flekkende hoggtenner og med restene av en lenke hengende rundt halsen. Kommandanten ble livredd og kastet lykten mot Malcanisen. Da han likblek og gjennomsvett kom krypende tilbake – mer levende enn død – stammet Litle det samme ordet igjen og igjen: «Malcanisen».

Noen måneder etter det skremmende møtet med hunden i Mørkegangen, døde kommandanten av skader han pådro seg i et fall fra en hest.

Akershus festning har en lang historie fylt med tragiske skjebner, tortur og brutal død, og blir i dag omtalt som Norges kanskje mest hjemsøkte sted. Men Oslo har flere gamle bygninger med tilhørende mørke historier å by på, og hva er vel da bedre enn å bli med på en spøkelsesvandring for to, der turen går gjennom Oslos mørke gater mens man får høre om mystikk, mørke gjerninger og gjenferd?

Vandringen gjennomføres i grupper, der en historieforteller tar dere med til Oslos mest hjemsøkte områder der by- og spøkelseshistorie forenes i en guffen innpakning. Flere deltakere skal visstnok melde om at de underveis i spøkelsesvandringen har opplevd ting de ikke kunne forklare. Kanskje du blir den neste?

Du kan bestille spøkelsesvandring for to gjennom YouWish.

Fredriksten festning i Halden, reist i 1661 og oppkalt etter den dansk-norske kong Fredrik III, kan kanskje ikke vise til en svart, skremmende hund med rødglødende øyne i kjelleren. Men det er ikke bare soldater som opp gjennom historien har holdt til på festningen.

Det mest kjente gjenferdet på Fredriksten kalles «Den Hvite Dame». Hun skal som oftest være sett omkring midnatt når fullmånen ruver på nattehimmelen, svevende i området rundt klokketårnet. Det sies at hun ser etter sin elskede som forsvant under mystiske omstendigheter.

I dag er Fredriksten festning åpen for alle, og en rekke museer og spisesteder er å finne i indre festningsområde. Foto: Joni Räsänen / Flickr

I opplevelsespakken «Spøkelsesvandring i Halden» er det ingen lokal historieinteressert som guider deg omkring mens vedkommende sørger for «trygghet i flokk»-mentalitet. Her vandrer man omkring på egen hånd etter mørkets frembrudd sammen med utvalgt følge, utstyrt med et spøkelseskart hver, mens man kjenner på Fredrikstens gufne atmosfære.

Inkludert i omvisningen er en audioguide som forteller dere om områdets historie, blant annet går dere på hulevandring blant spøkelser av fortidens døde slaver. Og hvem vet, kanskje du støter på «Den Hvite Dame» når hun kommer ut av skyggene?

Du kan bestille spøkelsesvandring for to i Halden gjennom YouWish.

Halden har også en mer «familievennlig» utgave av spøkelsesvandringen. Også her går man med audioguide på øret, og det deles ut spøkelseskart til store og små før man starter på vandringsturen. Her tas dere med til det Halden har å by på av gufne adresser, skumle kjellere, tvilsomme bakgater og andre steder du ellers ville unngått etter solnedgang.

Her blir man tatt med tilbake til en svunnen tid i Norges historie der livet var hardt for mange og hvor alderdommen var en sjelden luksus. Vandringen byr på massevis av interessant historie, skjønt de fleste er ganske blodige. Dette er med andre ord ikke den klassiske søndagsturen. I stedet venter det dere en spennende og annerledes vandring som nok vil huskes lenge.

Du kan bestille spøkelsesvandring for familien via YouWish.

Munken i Nidarosdomen

Det finnes mange hjemsøkte steder i Norge, og Nidarosdomen i Trondheim huser landets kanskje mest kjente spøkelse – Munken. Han skal være en høy skikkelse ikledd tonsur og bar munkekutte, med blod som drypper fra et kutt over halsen. Munken er et moderne spøkelse i den forstand at det finnes få eller ingen beskrivelser av møter med ham før på 1920-tallet.

I 1966 ble Munken behørig omtalt i norske medier etter at filosofimagister Jon Medbøe fortalte at han under nattlige vandringer i Nidarosdomen hadde hørt slepende skritt, samt messesang han daterte til begynnelsen av 1200-tallet. Foto: Gustav Aagesen / Flickr

Den første kjente beskrivelsen skal komme fra det vi må anta er en meget pålitelig kilde:

Det var helt stille i det halvmørke kirkerommet under en aftengudstjeneste i januar 1924. Plutselig, midt under prekenen, så bispinnen Marie Gleditsch en skikkelse dukke opp i søylegangen mot oktogonen. Mens hun fulgte munken med blikket, passerte han gjennom en av tilhørerne og beveget seg bak hennes ektemann biskop Jens Gran Gleditsch mens han var opptatt med prekenen.

Munken løftet hodet og da så hun at han hadde en blodig stripe over strupen.

– Da turte jeg ikke se mer, erindret Marie Gleditsch i et intervju med Aftenposten seks år senere.

– Jeg så ned. Men da jeg et øyeblikk etter så opp, stod munken med korslagte armer i søylegangen hvor jeg først så ham og skulte på oss. Så forsvant han, fortsatte hun.

Det første kjente synet av Munken inntraff under en gudstjeneste i 1924. Den dag i dag er det de som hevder å ha sett en munk i Nidarosdomen. Foto: VisitNorway

Siden den gang har mange fortalt om uforklarlig messesang og orgelmusikk spilt i katedralen på nattestid. Og siden bispinnens gufne opplevelse, er det flere som hevder å ha sett Munken. En av dem er forfatter Frid Ingulstad som har skrevet romanen «Munken» der Ingulstad gir sitt bidrag til hva som skjuler seg bak gåten. Lydboken kan du kjøpe via Ark.no.

Dersom du sjekker inn på Comfort Hotel Park som ligger kun to minutters gange fra Nidaros Domkirke, er det kort vei til selv å besøke det staselige kirkerommet. Kanskje han viser seg for deg? Han skal være høy og ha et vakkert ansikt, med skarpe trekk og glødende øyne.

Paranormal aktivitet på Bærums Verk

Ved inngangen til Lommedalen, ikke langt fra Sandvika eller Oslo by, ligger Bærums Verk der over 40 butikker, håndverkere, verksteder, gallerier og serveringssteder ligger i industrihistoriske omgivelser som strekker seg så langt tilbake som tidlig 1600-tallet. Bærums Verk er åpent hele året, og siden det ble bygget i 1610 har det opplevd alt fra flom og brann til omstillinger og utbygging. Men visste du at det er et av Norges mest hjemsøkte reisemål?

Værtshuset Bærums Verk, fotografert i mai 2018. Foto: T. Bjorgstad / Wikimedia

Det skal ifølge Budstikka være særlig på Værtshuset at det har florert med beretninger om paranormale opplevelser. Værtshuset har vært i drift siden 1640 og er med det landets eldste serveringssted.

Et stort antall gjester og ansatte skal ha blitt skremt av møtet med en grønnkledd kvinne i andre etasje, en kvinne man mener er gjenferdet av Anna Krefting som eide og drev verket gjennom 50 år på 1700-tallet.

Værtshusets historie er for øvrig behørig skildret i boken «Værtshuset – Bærums værk» (2013), ført i pennen av Caroline Paulsberg og John Olav Egeland. Boken er fylt med fristende oppskrifter, bilder fra ulike årstider, historiske artikler og ikke minst – spøkelseshistorier. Boken kan du bestille hos Norli her.

«Blåmannen» på Blaafarveværket

I Åmot i Modum ligger Blaafarveværket som i tidligere tider utvant koboltmalm som ble brukt til å fremstille koboltblått som hovedsakelig ble benyttet i papir-, porselens- og glassindustrien. Kobolt var på et tidspunkt et av verdens mest ettertraktede metaller og var mer verdifullt enn sølv.

Du kan lese mer om Blaafarveværkets historie i boken «Blåfargen som alle ville ha – historien om koboltgruvene og Blaafarveværket på Modum», skrevet av Bjørn Gjefsen og Steinar Myhr. Boken kan bestilles hos Ark her.

Glasshytten ved Værket. Her ble kobolt blandet med pottaske og smeltet sammen til glass. Foto: Sindre Skrede / Wikimedia

I dag er Blaafarveværket et populært kunstgalleri og kan smykke seg med tittelen som det største og best bevarte gruvemuseet i Europa. Men da anlegget var i drift, kom det etter hvert flere rapporter om mystiske møter med «Blåmannen». Mannen ble også kalt «Hans med knappene» ettersom han var ikledd uniform.

«Blåmannen» er beskrevet som et gjenferd med lykt som varslet gruvearbeiderne om ulykker slik at de kunne komme seg ut. Men det var alltid forbundet med frykt å møte ham, for det var alltid noen som døde etter han hadde vist seg.

Den verste ulykken ved Blaafarveværket skjedde like før jul i 1854. Et gruveras tok livet av seks menn mens kun én overlevde. Vel ute fortalte han at «Blåmannen» hadde vist seg tre ganger før arbeiderne endelig forsto at det var fare på ferde.

Hvorfor ikke kombinere besøket på Blaafarveværket med hotellovernatting? Tyrifjord Hotel ligger som navnet tilsier vakkert til ved Tyrifjorden, kun 8,8 kilometers biltur unna Blaafarveværket. Her kan du bestille overnatting via Hotels.com.

Hotell Wassilioff er et firestjerners hotell i hjertet av byen Stavern, der de lyse og luftige hotellrommene har klassisk innredning. Men sjekker du inn på rom 216, er det ikke sikkert du kan vente deg en rolig natts søvn.

Her skal nemlig tjenestepiken Elise gå igjen. Hun begikk selvmord i skam og fortvilelse over at den dansk-norske sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold avviste henne etter å ha gjort henne gravid.

Den ulykkelige tjenestepiken bodde på rom 216 mens hun jobbet på Hotell Wassilioff i Stavern, og i de mer enn 300 årene som er gått har flere gjester etter sigende opplevd både merkelige lyder og guffen stemning inne på rommet:

Møbler flyttes på, det høres knirking i vegger og tak, og flere skal ha hørt henne rope etter sin kjære Tordenskiold om nettene. Flere skal ha sett det de beskriver som en vakker pike, men ingen har sett ansiktet hennes.

Tar du sjansen på å bli den første? Book en overnatting her.

En vårdag sent på 1800-tallet sjekket den engelske adelsdamen Miss Greenfield inn på Dalen Hotel i Telemark, et staselig hotell som får en til å tenke på en staselig kongsgård fra de norske folkeeventyrene. Hun kom med kanalbåten fra Skien og ble boende på Dalen hele sommeren gjennom på rom nummer 17. Ikke før i september reiste hun tilbake til England.

Men det ingen på hotellet visste, var at den engelske damen bar på en hemmelighet.

Dalen Hotel ble kjent over hele Europa da det sto ferdig i 1894, og de kongelige kom strømmende. Kong Oscar II var gjest her, det samme var keiser Wilhelm av Tyskland og kong Leopold II av Belgia. Kong Haakon VII og dronning Maud overnattet her med daværende kronprins Olav. Foto: Hotels.com

Etter at Greenfield hadde reist, ville tjenestepikene klargjøre rommet for neste gjest, men døren var låst og til slutt måtte de bryte den opp med makt. Der inne gjorde de en grufull oppdagelse: et nyfødt, dødt barn. Damen ble pågrepet og siktet for barnemord, men før henrettelsen tok hun sitt eget liv.

Siden den gang har personale og gjester berettet om mystiske opplevelser. Miss Greenfield skal ha vært sett i hotellets korridorer på hotellet, og enkelte gjester har klaget over ubehagelig stemning, mystiske opplevelser og lyden av barnegråt.

Bestill deg en natt, så kanskje du kan bekrefte om det er hold i historiene eller ei.

Hotel Dalen slik det så ut i år 1900, kort tid etter ragedien var inntruffet. Foto: Wikimedia

Helt på tampen avslutter vi med noe som kanskje ikke inkluderer spøkelser og grusomme hendelser fra fortiden, men til gjengjeld er sjansen for skyhøy puls desto sterkere:

Synes du hverdagen er litt i kjedeligste laget? Savner du en dose spenning og kunne kjenne adrenalinet pumper på høygir uten at du nødvendigvis er i livsfare? Da kunne kanskje en tur innom Haunted Escape Room være midt i blinken, enten for deg selv eller noen du kjenner.

Utgangspunktet er at du befinner deg i en sliten saloon i en gammel spøkelsesby i beste Ville Vesten-stil. For å komme deg ut derfra med vettet noenlunde i behold, må du løse ulike oppgaver som gir deg koder du må bruke for å kunne åpne dører. Klokka går og det gjelder å holde nervene under kontroll, for alt er ikke som det ser ut som. Klarer du å flykte før det er for sent?

Gi bort en grøssende opplevelse der man må løse komplekse gåter i en skummel spøkelsesby for å komme seg ut fra rommet. Foto: YouWish

Det opereres med tre ulike nivåer der oppgavene er de samme, men nivåene bestemmer skummelhetsgraden. Det første nivået er for barn og familier, neste nivå er for de som liker litt ekstra spenning, mens det tredje har 18 års aldersgrense.

Haunted Escape Room finnes på Dal (Gardermoen) og Ålgård, og du kan bestille via YouWish.