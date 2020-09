Artikkelen inneholder annonselenker.

Hvem har sagt at man må til Paris eller London for å oppleve storbyer? Her til lands har vi byer som blant annet står på UNESCOs verdensarvliste, har en av verdens vakreste botaniske hager og er med i et europeisk nettverk av jugendstil-byer.

Er du på jakt etter inspirasjon til din neste ferie har du kommet til rett sted. Her får du oversikt over hva du kan finne på i noen av Norges største byer, fra sør til nord:

Kristiansand

Oppkalt etter kong Christian IV som grunnla byen 5. juli 1641, er Kristiansand i dag den største byen på Sørlandet og et viktig knutepunkt for transport og kommunikasjon. Innbydende plassert helt sør i landet og omgitt av vann på tre kanter, suser Kristiansand samtidig lett opp til førsteplass på listen over norske feriebyer.

Stavanger

Vakkert plassert mellom langstrakte fjorder, høye fjell og hvite strender ligger Stavanger, Norges fjerde største bykommune. Oljeeventyret har forvandlet byen til en av Europas energihovedsteder og Stavanger går gjerne under kallenavnet «oljehovedstaden». Men Stavanger har mer å by på enn olje- og energinæring.

Bergen

Omgitt av «De syv fjell» og gjerne omtalt som «Vestlandets hovedstad», ligger landets nest største by vakkert til mellom Norges to største fjorder, Hardangerfjorden og Sognefjorden. Bergen ble grunnlagt i 1070, da under navnet Bjørgvin som betyr «den grønne engen mellom fjellene». Siden har den gjennom hele sin historie vært en ledende handels- og sjøfartsby nasjonalt som internasjonalt.

Ålesund

På Norges nordvestlige kystlinje, der fjell, fjord og Atlanterhavet møtes, ligger Ålesund. Byen er anlagt på syv større øyer, og sentrum ligger på Aspøy, Hessa og Nørvøy, forbundet med broer. Ålesund er «bygget» på fiske og fangst, og fremdeles er det maritime svært viktig – Ålesund er blant annet Norges største fiskerihavn og tredje største konteinerhavn. Mange lesere vil kanskje også minnes den engelske påskekrimmen «Malstrøm» fra 1985 som utspilte seg i Ålesund og omegn.

Trondheim

Byen byr på populære attraksjoner som Nidarosdomen, Erkebispegården og Nidelva, brosteinslagte smau, og en rekke spisesteder med kortreist mat. Trondheim var tidligere Norges hovedstad og er i dag landets tredje største by etter Bergen og Oslo. Byen ligger idyllisk til i den lange Trondheimsfjorden og ble grunnlagt ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden av kong Olav Tryggvason rundt år 997. Byen fikk navnet Nidaros og var hovedsete for kongene og hovedstad i Norge inntil 1217.

Tromsø

Kjært barn har som kjent mange navn, og Tromsø har blitt kalt både «Nordens Paris», «Ishavsbyen» og «Porten til ishavet». Årsaken ligger i Tromsøs historie som handelsby, utelivsby og startplass for et stort antall polarekspedisjoner. Tromsø ligger 350 kilometer nord for Polarsirkelen og er i dag Nord-Norges største by.

Relaterte guider: