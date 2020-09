Artikkelen inneholder annonselenker.

Peter Wessel Tordenskiold døde bare 30 år gammel i 1720, men innen da var den dansk-norske sjøoffiseren rukket å bli en folkefavoritt etter å ha vunnet seier etter seier over svenskene under den store nordiske krig. Damene falt som fluer for eventyreren, blant annet den 18 år gamle tjenestepiken Elise.

Elise var allerede forlovet da hun møtte Tordenskiold, og trekantdramaet skulle ifølge historien få en tragisk utgang da det viste seg at hun var gravid. Krigshelten ville ikke vite av henne, og stilt overfor skam og fortvilelse, druknet hun seg i en brønn.

Hotell Wassilioff er et firestjerners hotell i hjertet av byen Stavern, der de lyse og luftige hotellrommene har klassisk innredning.

Den ulykkelige tjenestepiken bodde på rom 216 mens hun jobbet på Hotell Wassilioff i Stavern, og i de mer enn 300 årene som er gått har flere gjester etter sigende opplevd både merkelige lyder og guffen stemning inne på rommet:

Møbler flyttes på, det høres knirking i vegger og tak, og flere skal ha hørt henne rope etter sin kjøre Tordenskiold om nettene. Flere skal ha sett det de beskriver som en vakker pike, men ingen har sett ansiktet hennes.

Hvis du blir mer nysgjerrig enn skremt av dette, kan det jo være en idé å sjekke ut om det faktisk er noe som skjer på Hotell Wassilioff. Men for de som kunne tenke seg å sove i ro og fred, er det likevel flere spennende overnattinger som byr på det lille ekstra til å gjøre oppholdet til et minne for livet.

Her er noen tips:

Miljøvennlig pålehytte i Telemark

Fra Pålehytta har du fantastisk utsyn over innsjøen og naturen rundt.

I motsetning til den klassiske hytta som står trygt forankret inne på fastland, er pålehytta Getaway som navnet tilsier bygget på påler ute i vannet. Her kan du sette deg på verandaen og nyte utsikten mens du kaster fiskesnøret ut i innsjøen Nissen og prøver lykken på selvfisket til middag.

Kombinert med båt rett til døra og bølgeskvulp som sovemedisin, blir det nesten som å være på hytta ved sjøen i Lofoten eller Kragerø.

Pålehytta er miljøvennlig i den forstand at den er bygget direkte på fjell ute i vannet og laget av norsk miljøvennlig materiale. Dersom det skulle være ønskelig, kan hytta enkelt fjernes uten at den vil etterlate seg «merker» i omgivelsene. Hytta rommer seks soveplasser og kommer med oppvaskmaskin, kjøleskap og baderom.

Moskussafari på Dovre

i fascineres av dette arktiske dyret som ikke skyr unna når den ser oss men lar oss få møte den ansikt til ansikt i fjellet. Foto: Per Harald Olsen / Flickr

En gang levde det moskus over hele Nord-Europa, men i dag er Dovrefjell et av de siste tilfluktsstedene for dyrene som en gang levde her naturlig under siste istid. De har vært gjeninnført flere ganger siden midten av 1920-tallet, og i dag teller bestanden litt over 230 dyr, ifølge tall fra Miljødirektoratet.

De som har sett moskus, beskriver det gjerne som et minne for livet. Men hva med å gjøre det til en solid naturopplevelse og kombinere moskusmøte med overnatting på vandrerhjem i flotte omgivelser? Lengden og varigheten på safarituren vil variere etter hvordan moskusen beveger seg, og guidene vil passe på at man hele tiden holder trygg avstand. For selv om moskusfe kan virke godmodige og harmløse, kan de velge å angripe fremfor flukt dersom de føler seg truet.

Svevetelt i Ringerike

Hva med en natt i svevetelt for to personer? Friluftspakke med ulike aktiviteter er inkludert.

Hvorfor sove på bakken når man kan overnatte oppe i lufta? Svevetelt er hva det høres ut som: et telt som er hengt opp mellom trærne over bakken. Herfra kan du sove med stjernehimmelen som tak, høre vinden fra tretoppene og ligger du stille kan du kanskje se dyr som beveger seg under deg uten å vite at du henger høyt over dem.

Sveveteltene befinner seg på Ringkollen, nordvest i Nordmarka i Viken. Det er et populært hytte- og friluftsområde som ligger på Krokskogen og er godt besøkt både sommer som vinter. Her ligger det flere flotte fiskevann og turmulighetene for friluftsentusiaster er mange.

Sveveteltene ligger kort gangavstand fra Rinkollstua, og inkludert i pakken er ulike aktiviteter som kano, kajakk eller el-terrengsykkel.

Boltreplass med panoramautsikt

En moderne og unik, høytstående hytte på tre etasjer og 54 kmv.

Hvis du synes svevetelt er litt vel heftig for å få sove i tretoppene, finnes det flere tretopphytter å velge mellom i ulike størrelser og grad av luksuriøs komfort. «Panorama Lodge» havner i det øvre sjiktet på den spektakulære skalaen, bygget i Hardangers vakre omgivelser der den frister med uforstyrret panoramautsikt over Ulvik og Hardangerfjorden.

Den høyst moderne hytta har boltreplass på 54 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, komplett med varmtvann, oppvarming med strøm, parkeringsplass med lademulighet for elbil, tre dobbeltsenger og dusj. Det kan saktens smake godt etter en lang dag i naturskjønn natur, enten til fots eller på sykkel.

Norsk vingårdopplevelse i Gvarv

På gården kan du også overnatte i ekte vintønner.

Det er ikke bare Sør-Frankrike, Italia og California som har førsterett på vingårder. Også her hjemme i Norge finner vi vinprodusenter, skjønt ikke i like stort omfang som sørover på Europa-kartet. En av dem er gården Lerkåsa i Gvarv i Midt-Telemark kommune. Der kan du smake norsk vin brygget på druer og frukt dyrket frem i frodige omgivelser og tilbringe natten i ekte vintønne.

Eikefatet rommer 2,5 meter i diameter og er innredet med dobbeltseng der man kan våkne til fuglekvitter før det serveres frokost blant druerankene.

Et besøk her inkluderer vinsmaking som omfatter fire typer og det serveres middag underveis. Både vinentusiaster og generelt interesserte kan se frem til å få vite mer om blant annet druedyrking og vinlegging.