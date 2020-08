Artikkelen inneholder annonselenker.

Tradisjonsrik mat, myke senger og utsikt som tar pusten fra deg. Når du har vandret langt fortjener du det beste. Her er våre tips til fjellheimens mest sjarmerende overnattingssteder:

Vilt og vakkert i Trollheimen

På Saga Trollheimen hotell er det lett å finne hvilepulsen.

Mellom Trøndelag og Nordmøre ligger frodige Trollheimen, et eldorado for deg som ønsker en aktiv ferie i vakre omgivelser. Her kan du velge og vrake i lange og korte, slake og bratte vandreturer. Området er særlig kjent for sitt store mangfold av dyr og planter, og du kan treffe på både elg, gaupe, rådyr og røyskatt, i tillegg til å oppleve tradisjonelt seterliv med sauer og kyr.



Her kan du booke rom på Saga Trollheimen Hotel

Hotellet ligger ved elva Surna i Trollheimen, og er et unikt fjellhotell i nasjonalromantisk stil, med laftede tømmervegger og gress på taket. Her blir du satt tilbake i tid og kan spise kortreist mat og overnatte i rustikke rom, før du legger ut på morgendagens eventyr.

Rondane nasjonalpark

Rondane Høyfjellshotell ligger i idylliske omgivelser.

Rondane har Norges eldste nasjonalpark, som i dag dekker om lag 1000 kvadratkilometer. Her finner du langstrakte vidder og høye fjelltopper, med Rondeslottet som den høyeste toppen, 2178 meter over havet. Når du er i Rondane er Høvringen også vel verdt et besøk. Her møter du et snilt fjellterreng perfekt for fine vandreturer, og flere fjellvann for deg som vil prøve fiskelykken.

Her kan du booke rom på Rondane Høyfjellshotell

Høyfjellshotellet ligger i Mysusæter, 3,3 kilometer fra Rondane nasjonalpark. Her kan du slappe av i vakre omgivelser etter en lang dag i fjellet, og nyte et bedre måltid i hotellets restaurant.

Alternativt kan du booke deg inn på Spidsbergseter Resort Rondane

Hotellet innbyr også til god mat i vakre omgivelser. Hotellet ligger tre kilometer fra Rondane nasjonalpark og serverer tradisjonelle retter fra regionen i Villreinen Bistro & Bar, og i Aquavitfjøset har de et imponerende utvalg på hele 75 ulike akevitt.

Urørt natur ved Svartisen

På Saltfjellet hotell Polarsirkelen kan du oppleve rå natur.

Fjellområdet Svartisen i Nordland strekker seg helt fra kysten av Norge til svenskegrensen. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er den nest største nasjonalparken i Norge, og byr på mange varierte opplevelser i urørt natur. Her kan du besøke grotter, bestige fjell og gå på brevandring. Svartisen dekker om lag en femtedel av nasjonalparken og er Norges nest største isbre.

Her kan du booke rom på Saltfjellet Hotell Polarsirkelen

Hotellet ligger ved nasjonalparken, omgitt av vakker natur på alle kanter. Hit kan du komme på rekreasjon, senke skuldrene og puste inn frisk fjelluft, og spise lokal mat fra gårder og fiskevann i området.

Jotunheimen venter

Turtagrø hotell ligger ved foten av Jotunheimen som byr på mange flotte turopplevelser.

Jotunheimen har hele 253 fjell på over 2000 meter, så liker du toppturer er denne vakre nasjonalparken perfekt. Området er godt tilrettelagt for fine fotturer i variert terreng. Her kan du fiske og jakte, og gå flere flotte fjellturer. Selv om sesongen for å bestige Norges høyeste fjell Galdhøpiggen og den kjente fjellkjeden Besseggen avsluttes i august, kan Jotunheimen skimte med flere turer som er like fine om høsten. Knutshø på 1517 meter over havet er et fint alternativ.

Her kan du booke rom på Turtagrø hotell

Her bor du i Fortun ved foten av Jotunheimen nasjonalpark, som er et perfekt utgangspunkt for fotturer og fjellklatring i området.

Setesdalen i sør

Det er store muligheter for uforglemmelige fotturer i Hovden.

Setesdalen kan friste med rafting i viltre elvestryk og utallige turmuligheter. Du kan også få nærkontakt med skogens konge på Elgtun i Bygland, og besøke Setesdalsmuseet på Rysstad som har spennende utstillinger om regionens kultur, historie og tradisjoner.

Hovden Fjellstoge er særlig kjent for sitt kjøkken.

Øverst i Setesdalen, 850 meter over havet, ligger Hovden Fjellstoge.

Her kan du booke rom på Hovden Fjellstoge.

Hotellet har en prisbelønt restaurant med hjemmelaget mat av høy kvalitet, egen minigolfbane og muligheter til å benytte felleskjøkken. Med Vidmyr naturreservat og elva Otra som nærmeste nabo, er Hovden Fjellstoge det perfekte utgangspunktet for minnerike dager på fjellet.

På sykkeltur langs Rallarvegen

Når du sykler Rallarvegen får du en fjelltur hvor naturopplevelsene står i kø. Foto: Sverre Hjornevik / Visit Norway





På toppen av Flåmsbanen ligger Vatnahalsen Høyfjellshotell. Det er et godt utgangspunkt for sykkelferie langs Rallarvegen.

Rallarvegen har flere ganger blitt kåret til Norges vakreste sykkelvei, og det er vel fortjent. Veistrekningen, som ble brukt ved byggingen av Bergensbanen for over 100 år siden, strekker seg åtte mil, fra Haugastøl i øst til Flåm i vest. Begynn turen i Haugastøl og avslutt i Vatnahalsen. Da har du tilbakelagt 65 kilometer i vakkert norsk fjellandskap, og kan unne deg en god middag på Vatnahalsen Høyfjellshotell.

Her kan du booke rom på Vatnahalsen Høyfjellshotell.

Hotellet ligger på toppen av den kjente Flåmsbanen i Myrdal, høyt over Aurlandsfjorden, og kan kun nås med tog. Her er du omgitt av vilt fjellandskap, og har direkte adkomst til turstier og fiskeplasser ved Reinungavatnet.

Sesongen for Rallarvegen varer til midten av september, men Vatnahalsen Høyfjellshotell kan du nå med tog året rundt og tilbyr mange ulike aktiviteter for liten og stor.

