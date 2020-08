Artikkelen inneholder annonselenker

Bratte fjell og dype daler, lite kan måle seg med norsk natur, og med høstens vakre farger blir den enda flottere enn før. Her er får du tips til vakre fotturer som garantert gir deg smaken på Norge.

Med panoramautsikt mot Geiranger

Fra Sætrenibba langs den trondhjemske postveg får du panoramautsikt mot Geirangerfjorden. Foto: Foto: ABC Brand Studio

Den dype, blå Geirangerfjorden trekker titusenvis av turister år etter år, men du trenger ikke dra inn i fjorden for å oppleve den majestetiske naturen. Ved åpningen av fjorden finnes nemlig en liten bit av den trondhjemske postvei, en 800 kilometer lang postrute mellom Bergen og Trondheim.

Fra nordsiden følger du stien langs Brekkevatnet og begynner stigningen opp de 21 hårnalssvingene før du kommer til Nykkjevatnet på 739 m.o.h. Foto: Foto: ABC Brand Studio

Langs fylkesveg 60 mellom Stranda og Hellesylt går postveien fra den ene til den andre siden av tunnelen, og på begge sider kan du parkere. Velger du å starte fra nordsida ved tunnelinngangen i Herdalen følger du en godt merket og bred sti forbi Brekkevatnet og deretter opp 21 hårnalssvinger, før du går videre mot Nykkjevatnet på 740 m.o.h. Her kan du velge å gå videre opp på toppene Båsenibba på 910 m.o.h. eller Sætrenibba på 859 m.o.h. Fra begge toppene får du panoramautsikt mot Geirangerfjorden. Postvegen går videre over Ljøbrekka og ned til Ljøen, med 35 hårnålssvinger på denne siden av tunnelen. Du kan også starte turen fra denne siden, men ønsker du å gå fra den ene til den andre siden, må du planlegge for å ha bil parkert på begge sider av tunnelen eller skyss som kan frakte deg tilbake til parkeringen du startet fra.



Dropp Lofoten – velg Steigen

Steigen kan by på vakre strender og storslåtte fjell. Her fra fjelltur på Prestekona på Himmeløya på Steigen. Foto: Øyvind Wold / www.nordnorge.com

Drømmer du om Lofoten, men er redd det blir trangt om plassen? Steigen ligger mellom Bodø og Narvik og omtales som den flotteste naturhemmeligheten i Nordland. Her finner du kritthvite, vakre strender, spektakulære fjell og utsikt mot Lofotveggen, i tillegg til små fiskevann og lune daler. En fin topptur i fantastiske omgivelser får du hvis du går opp til toppen av Trohornet på Engleøya, som ligger nord i Steigen.

Start turen ved den vakre Brennevikstranda, og følg stien som går på sørsiden av Heimsteelva. Fra toppen av Trohornet får du en fantastisk utsikt.



Bestig Norges høyeste sjøklippe

Hornelen i Bremanger er Europas høyeste fjellklippe. Fra toppen har du god oversikt over Nordfjord. Foto: Fjordkysten.no

Lite slår Vestlandet når det gjelder vakre fjorder og bratte fjell. Er du klar for en topptur? Hornelen i Bremanger er Europas høyeste fjellklippe og rager 860 meter over havet. Fra toppen får du utsikt over Nordfjord, med trange fjorder og høye fjell, og ut mot det ville havgapet.Dette er en krevende heldagstur, men er du fjellvant klarer du det fint. Turstiene starter ved Hunskår eller Berleneset og tar om lag åtte timer.

Har du flere dager i området bør du legge turen opp til Ålfotbreen, Norges vestligste isbre. Du kan booke en guidet vandring på breen for å få maksimalt ut av opplevelsen.

Spektakulære Rjukanfossen

Rjukanfossen i Tovdal er imponerende og hvert år er det mange som tar turen fra Dale, opp langs den vernete Tovdalselva til Rjukanfossen Foto: Ståle Knudsen / Visit Norway





Sørlandet har mer å by på enn en vakker skjærgård. Setesdalen i Agder er et perfekt utgangspunkt for turer i vakker natur, for eksempel til den spektakulære Rjukanfossen, med et fossefall på 45 meter. Turen fra Dale tar om lag to timer tur-retur, og tar deg gjennom skogkledde åser og til et platå med utsikt over fossen. Ønsker du en lenger tur kan du fortsette videre langs Juvasselva og ned til Åraksbø, en strekning som regnes som en av de fineste fotturene innlandet har å by på.



Femundsmarka nasjonalpark

Femundmarka er et av de største sammenhengende villmarksområdene i Sør-Skandinavia. Her får alle sansene sitt. Foto: Trøndelag Reiseliv / trondelag.com

Søker du villmark med fiskevann og urørt natur bør du legge turen til Femundsmarka. Nasjonalparken omkranser Femunden, som er Norges tredje største innsjø. Her kan du både fiske og padle kano, og området er stort, så her blir det sjelden trangt om plassen. Ønsker du en topptur parkerer du bilen litt nord for Gammeldalsvangen og følger skiltene mot Blåkletten. Turen er 4,6 kilometer hver vei og når du når toppen, 1300 meter over havet, kan du speide helt over til Sverige.



Eventyrlige Lyngen

En brevandringstur i Lyngsalpene i Troms vil gi deg en opplevelse for livet. Foto: Frank Andreassen / www.nordnorge.com

Lyngenalpene ruver spisse og majestetiske i det arktiske landskapet rundt Lyngenfjorden i Troms. Her kan du legge ut på flotte vandringsturer og bli med på aktiviteter som hvalsafari og brevandring. Du kan vandre langs kysten, bestige en av fjelltoppene eller sykle innover på en av stiene i nasjonalparken.



Turen fra Russelv til Lyngstuva er en lett og fin tur som vil ta deg om lag 2-3 timer. Lyngstuva ligger på Lyngenhalvøyas ytterste punkt, og har en fantastisk havutsikt. På Lyngstuva ligger et vakkert fyr ved siden av en liten og sjarmerende hytte som du kan booke overnatting i.

Alternativt tar du turen inn til Blåisvatnet, ved foten av Lenangsbreen på Lyngenhalvøya. Innsjøen er kjent for sin fantastiske lyseblå farge, og frister garantert til en dukkert, selv om vannet nok er iskaldt.

Norges vakreste fjelldal

Innerdalen i Sunndal kommune i Møre og Romsdal går for å være Norges vakreste fjelldal. Foto: Mattias Fredriksson / Visit Norway

Ikke alle turer handler om å nå toppen. En vandring i en vakker dal gir også store naturopplevelser og beskytter deg mer mot vær og vind enn på snaufjellet.



Innerdalen i Sunndal i Møre og Romsdal er kanskje Norges vakreste fjelldal, og er virkelig verdt et besøk. Dalen byr på vakre innsjøer der du både kan fiske og padle kano. Turen gjennom fjelldalen er omtrent fire kilometer hver vei, og grusveien er lett å gå. Vandrerturen fører deg til Renndølsetra, en koselig seter med gårdsdyr og deilig matservering. Ønsker du å overnatte kan du også det. Velger du å fortsette turen videre innover i dalen kommer du til Innerdal Turisthytte, som også tilbyr overnatting.

