Kom enkelt frem med Zipforce One, en svensklaget elmotor du kan installere på den vanlige sykkelen din. Elmotoren er nå er tilgjengelig hos SmartaSaker.

Innovatøren Måns Bengtsson fikk ideen til en bærbar motor da veien hans til jobb ble betydelig lengre. I stedet for å kjøpe en helt ny elsykkel, begynte han å tenke på en mer holdbar løsning som gjorde at han fortsatt kunne sykle på sin gamle sykkel. Målet var å kombinere en sterk motor med et kraftig batteri. Samtidig skulle elmotoren være liten, slik at han enkelt kunne ta den av og på for å minimere risikoen for tyveri.

Elmotoren monterer du enkelt på din helt vanlige sykkel. Klikk på bildet for å lese mer om Zipforce hos SmartaSaker. Foto: SmartaSaker

Når du kjøper Zipforce får du et komplett sett med en motor, batteri, lader, pedalsensor og sykkelfeste – alt du trenger for å sykle av sted. Du kan sykle cirka 30 kilometer med motoren når batteriet er fulladet. Trår du med mindre kraft, så kan du sykle enda lenger med batteriet. Det tar rundt fire timer å lade opp batteriet igjen.

Siden motoren er såpass enkel å ta av og på, så kan du selv bestemme når du ønsker å sykle med egen benkraft eller når du ønsker å få litt hjelp på veien.

