Det kan lønne seg å forsikre seg om at de utenlandske nettbutikkene du trekker kredittkortet hos, er registrert i VOEC-ordningen hos Statteetaten.

Mange fikk kanskje med seg at den norske 350-kronersgrensen for varer kjøpt i utlandet ble avviklet fra og med 1. april 2020. Kort fortalt betyr dette at merverdigavgift og eventuell toll og særgift må betales fra første krone når du handler i utenlandske nettbutikker som ikke skatter til Norge.

Det betyr at varer på til sammen under 350 kroner er blitt 25 prosent dyrere siden 1. april 2020, mens varer som tikker inn til en samlet sum høyere enn 350 er blitt billigere siden du ikke må betale noe ekstragebyr. Varer uten merverdiavgift, som for eksempel bøker, er ikke rammet av endringene som ble gjort.

Til gjengjeld kan du handle så mye du vil for inntil 3000 kroner på utenlandske nettbutikker uten å måtte sette av plass i shopping-budsjettet ditt til fortollingsgebyr så lenge nettbutikken er registrert i VOEC.

Eksempler på nettbutikker som er registrert i VOEC er:

Så hva er egentlig VOEC, og hva innebærer det for deg?

Slik fungerer VOEC

Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser har som plikt å skulle kreve norsk merverdiavgift når du som privatperson handler for samlet verdi inntil 3000 kroner. Dette innebærer ifølge Tolletaten at de må være registrert i en forenklet ordning – VOEC (VAT On E-Commerce) – som administreres av Skatteetaten.

Husk at du kan handle så mange ulike varer du ønsker og få det tilsendt i én og samme pakke, så lenge hver vare har en verdi under 3000 kroner. Du må riktignok betale merverdiavgift på 25 % for alle varene, inklusive frakt og andre kostnader. Til gjengjeld er varene du handler innenfor VOEC-ordningen unntatt for toll.

Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser har plikt til å kreve inn norsk mva på varer med verdi under 3000 kroner. Foto: Colourbox.com

Nettbutikken eller e-markedsplassen vil kreve opp merverdiavgiften, akkurat som om du handler fra en norsk nettbutikk. Dette vil også kunne føre til at pakken din passerer raskere og billigere over grensen fordi transportselskapet ikke trenger å belaste deg med toll eller avgifter.

Merk at dersom du handler fra en utenlandsk butikk som ikke er VOEC-registrert, risikerer du at forsendelsen stoppes på grensen hvor det legges på moms og fortollingsgebyr på 150 kroner. Denne prisen er fastsatt uansett om varen i seg selv skulle være langt billigere. Selv om prisen på varen skulle ligge på knappe 10 kroner, utløses et fortollingsgebyr på 150 kroner.

Hvis du går inn på Skatteetatens sider, får du en oppdatert oversikt over selgere og markedsplasser som er VOEC-registrert.

Bruk kredittkort når du handler på nett

Et viktig tips du bør notere deg bak øret hvis du ikke allerede har gjort det, er at kredittkort gir deg langt bedre sikkerhet dersom det skulle være feil eller mangel ved varen når du handler på nett sammenliknet med debetkort.

Mange glemmer fordelene med kredittkort, særlig ved netthandel og på ferieturer. Foto: Colourbox.com

Som ABC Brand Studio har skrevet om tidligere , kan du om du har benyttet kredittkort rette samme krav mot kredittyter som du kan mot selger dersom vare eller tjeneste er mangelfull eller om ikke selger overholder sine forpliktelser. Dette er regulert i Finansavtaleloven§ 54b.

Uavhengig av om du har benyttet deg av et bankkort med Visa eller et kredittkort, kan du klage til kortselskapet dersom varen har feil eller mangler og du ikke får gjennomslag ved å klage til selgeren.

Dette må du ikke gi fra deg

I et intervju med vi.no har forsker ved Forbruksforskningsinstituttet, Dag Slettemeås, ett råd han mer enn noe annet ønsker å videreformidle: Ikke gi fra deg personlige opplysninger, spesielt ikke CVC-kode, kredittkort- eller bankkortnummer.

– Du bør generelt være forsiktig med å gi fra deg personlig informasjon som virker unødvendig for selve handelen. Det er en god tommelfingerregel å tenke gjennom hva du tror nettstedet trenger å vite om deg for å få gjennomført handelen, tipser Slettemeås.

ID-tyveri kan blant annet dreie seg om å kjøpe varer, åpne en bankkonto, registrere telefonabonnement eller søke om lån/kredittkort gjennom å bruke noen andres identitet. Foto: Colourbox.com

– Bankkonotonummer, kortnummer, personnummer og lignende bør du kun gi fra deg dersom du er sikker på at nettsiden er legitim. Resultatet kan i motsatt tilfelle være svindelsforsøk, ID-tyveri, eller unødig spam og markedsføring, understreker Slettemeås.

Hvis du oppdager noe mistenkelig, skal du varsle banken din øyeblikkelig. Bruk ulike passord for nettbaserte kontoer (blant annet bank, auksjonssider, nettaviser) og unngå passord som kriminelle raskt kan gjette seg til.