På to år har over 100.000 nordmenn vært utsatt for ID-tyveri, og trusselen øker med hjemmekontor. – Det er rapportert om en merkbar økning i nettsvindel under corona, sier daglig leder i Defero, Eigil Arff Tarjem.

En undersøkelse Respons Analyse utførte på vegne av Skatteetaten og Norsk senter for informasjonssikring viste at mer enn 100.000 nordmenn har opplevd ID-tyveri i løpet av de siste to årene. De som var mest utsatt, er folk mellom 45 og 59 år, og de under 30 år.

Et ID-tyveri er kort og greit svindel, bedrageri eller annen kriminalitet der noen skaffer seg, besitter, benytter eller utgir seg for å være rette innehaver av en persons identifikasjonsbevis eller personopplysninger.

Daglig leder i Defero, Eigil Arff Tarjem. Foto: Defero

– ID-tyveri betyr at noen andre har tilgang på dine data og dermed kan utgi seg for å være deg. De kan for eksempel sende epost i ditt navn, eller søke lån i ditt navn, forklarer daglig leder i Defero, Eigil Arff Tarjem, til ABC Brand Studio.

– De kan bedrive svindel som du blir stående ansvarlig for, fordi du er oppgitt og legitimert som motpart og er derfor ansvarlig. Det er superkrevende å da måtte bevise at det ikke er du som står bak svindelen, fortsetter han.

Mer utsatt på hjemmekontor

– Du har sagt at vi er mer utsatt for ID-tyveri som følge av hjemmekontor-ordning. Hva mener du med det?

– Det er rapportert om en merkbar økning i nettsvindel under corona. Når man er på hjemmekontor, er man ikke beskyttet av bedriftens sikkerhetsrutiner og ekspertise. Samtidig er man mer online og dermed mer eksponert.

Defero har i samarbeid med Experian, som er et av verdens ledende ID-sikkerhetsselskaper, lansert tjenesten Defero ID-Sikkerhet som skal beskytte dataene dine og øke sikkerheten din på nettet.

– Tjenesten er siktet mot alle som tar trusselen om ID-tyveri på alvor. Alle kan bli kunde. Tjenesten kan dessverre ikke sikre deg mot ID-tyveri, men den varsler deg om du er eksponert og gir deg råd til hva du kan gjøre for å redusere skadeomfang, forklarer Tarjem.

Defero vil forhindre ID-tyveri og har derfor lansert produktuvidelsen «Defero ID-Sikkerhet». Foto: Colourbox.com

Defero ID-Sikkerhet tilbyr følgende tjenester:

Overvåke dine e-postadresser, betalingskort, telefonnumre og passnummer.

Du blir varslet dersom informasjonen din blir forsøkt solgt eller delt på nettet, også på det såkalte mørket nettet.

Defero ID-Sikkerhet skanner informasjonen din opp mot 15 milliarder tidligere stjålne data.

Du vil få råd og hjelp dersom dataene dine skulle bli hacket.

Du kan følge med på eventuelle hendelser i ditt personlige dashboard.

Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Liten oppmerksomhet i mediene

De fleste tilfellene av ID-tyveri skjer i forbindelse med netthandel. Den førnevnte undersøkelsen viser at det i nær halvparten av tilfellene (47 prosent) har skjedd ved at noen har kjøpt en vare i deres navn på internett. I tillegg oppgir 22 prosent at deres identitet er blitt misbrukt ved kjøp av en tjeneste eller abonnement på internett.

– Mange strever med dette, men det får ikke så mye oppmerksomhet i media, forteller Tarjem før han fortsetter:

– Defero har pratet med mange medlemmer om dette. De henvender seg til oss i forbindelse med at de er nødt til å opprette kredittsperre på seg selv i frykt for at uvedkommende skal søke lån i deres navn.

Antall trusler på nettet vokser stadig. Over 600.000 norske passord og e-postadresser kan enkelt kjøpes på nettet. Foto: Colourbox.com

For å registrere deg på Defero ID-Sikkerhet, trenger du en Defero Premium konto til kun 39 kroner i måneden.

Dersom du registrerer en konto på Defero, får du i tillegg til Defero ID-Sikkerhet tilgang til en rekke tjenester. Blant annet kan du helt gratis sjekke din egen kredittscore og få full innsikt i egne økonomiske data. Det kan for eksempel gi deg gode forhandlingskort når du skal sikre deg bedre rente på banklånet.

