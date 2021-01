Hvordan velge riktig strømleverandør: Slik bytter du strømavtale

Skal du velge innkjøpspris, spotpris, variabel eller fastpris? Det – og andre strømrelaterte spørsmål – er du ikke alene om å lure på.

Med unntak av hjulet og ilden, er oppfinnelsen av strøm det kanskje viktigste mennesket har kommet opp med siden vi begynte å lære hvordan genere og bruke den i siste halvdel av 1800-tallet. Her i Norge gjorde elektrifiseringen sin debut ved Lisleby Brug i Fredrikstad i 1877 der man benyttet strøm til belysning i form av lysbuer. Innen andre verdenskrig hadde de fleste i Norge tilgang på elektrisitet.

I dag er strømmen nærmest overalt omkring oss, ikke minst hjemme i det private hjem. Som med mye annet her i livet er det viktig å treffe riktig valg når du skal tegne en strømavtale. Men hvilken strømavtale er den rette for deg og din lommebok?

Ifølge NVE står den norske kraftproduksjonen i en særstilling takket være høyeste andel fornybar strøm i Europa. Samtidig er kraftproduksjonen tilnærmet fri for utslipp. Foto: Colourbox.com

Det foreligger normalt fire typer strømpriser å velge mellom, der de fleste velger spotpris ettersom det er det billigste alternativet over tid, men også de tre andre strømavtalene har sine fordeler:

Innkjøpspris

Innkjøpspris følger markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool som baserer seg på ulike faktorer slik som for eksempel værforhold. Det betyr at prisene varierer fra dag til dag, hvilket vil si en varierende strømpris. Dersom privatøkonomien tillater at strømregningen svinger fra måned til måned, kan innkjøpspris lønne seg sammenliknet med fastpris og variabel strømpris.

I løpet av året betyr dette at om sommeren er det lavere strømpris ettersom det er overskudd av produsert energi. Om vinteren er situasjonen en ganske annen, og dermed kommer det høye strømregninger i posten. Dette kan være en utfordring for de med utsatt privatøkonomi, i så tilfelle kan variabel pris og fastpris være tryggere valg.

Spotpris

Dersom du har det romslig økonomisk, kan det lønne seg å velge spotpris ettersom denne er mer risikofylt. Spotpris har vist seg å være det gjennomsnittlig billigste alternativet de siste årene, men du må være klar over at strømregningen vil variere i takt med svingninger i markedsprisen. Det betyr at vinterhalvåret byr på høyere pris, mens du i sommerhalvåret kan nyte lavere strømpriser.

På sikt er spotpris ofte det rimeligste. Strømselskap tar her utgangspunkt i markedsprisen til enhver tid. I tillegg legger de på et lite påslag som går til myndighetspålagte elsertifikater, administrasjon og kundeservice.

Standard variabel pris

Tidligere var dette den mest populære strømavtalen og fremdeles er den en av de vanligste her til lands. Kort fortalt følger variabel pris spotprisen, hvilket betyr at den avhenger av hva som er behovet i markedet. Samtidig har strømleverandøren plikt til å skulle informere kunder om prisendringer to uker i forveien.

Avtale om variabel strømpris gir med andre ord forutsigbarhet ettersom kunden er informert på forhånd om hva prisen kommer til å bli. I tillegg har den ingen bindingstid – dermed kan man fritt bytte strømavtale dersom man ikke ser seg tjent med den.

Fastpris

For deg som vil ha oversikt over dine utgifter hver måned og foretrekker å slippe å forholde deg til sesong og svingninger i markedet, er fastpris på strømavtale et bra valg. Fastpris beskytter mot svingninger i strømprisen, og du slipper å stresse med strømprisens utvikling på markedet ettersom kilowattime-prisen er fast under hele den aktuelle avtaleperioden.

Hvordan velge strømleverandør

Når du skal inngå en avtale, er det alltid viktig å lese alt det som står skrevet i avtalen, uavhengig av skriftstørrelse. For selv om det er enkelt å skifte strømleverandør, kan det også være enkelt å bli lurt.

Et klokt råd er å sammenlikne de ulike operatørene opp mot hverandre. Samtidig må du ikke glemme at det varierer hvem som er den billigste akkurat her og nå. Og på samme måte som du skal forsikre deg om at du handler hos trygge nettbutikker, bør du sjekke ut hvilke tilbakemeldinger den enkelte strømleverandør har fått i din jakt på en pålitelig aktør.

Her er noen punkter det fort kan lønne seg å ha notert bak øret når du skal vurdere leverandør og avtale:

Prisen på strøm

Hvilke påslag som tilbys

Fastledd

Hvilke gebyrer som eventuelt er inkludert

Bytte av strømleverandør

Avtalen din med strømleverandør kan sies opp kostnadsfritt når du ønsker det, men det avhenger av at du ikke har inngått en avtale med bindingstid. Dersom du velger avtaler med bindingstid, bør du samtidig være oppmerksom på såkalte bruddgebyr. Det vil si et gebyr du må betale dersom du ønsker å bytte avtale.

Når kraftleverandøren endrer prisen eller andre vilkår for avtalen, skal du få direkte varsel om dette på e-post eller SMS. Her er det verdt å merke seg at mange selskaper kun gir beskjed på «Min side» eller i egne nyhetsbrev.

Forbrukerrådet oppgir på sine sider at du har 14 dagers angrerett når du kjøper strøm. Dersom du ikke har fått beskjed om angreretten, utvides fristen til å gjelde et helt år. Ønsker du å gå tilbake til strømleverandøren du hadde tidligere, eller du har funnet en ny som du ønsker å kjøpe fra, så gir du beskjed til selskapet ditt. Selskapet skal så ordne flyttingen for deg.

Dersom du reagerer på strømpris, faktura eller måling, skal du først ta det opp med selskapet. Skulle du mot formodning ikke bli enig med selskapet, kan du klage saken inn for Elklagenemnda.

Kilder: Strompris.no / Forbrukerrådet / Nord Pool

