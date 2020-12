Cyber Monday 2020: Her kan du gjøre store kupp på lekre designlamper

Artikkelen inneholder annonselenker.

En lekker lampe er som et smykke i rommet, men det aller fineste med designlamper, er at du kan ha glede av dem for evig og alltid. Tenk på det som en god investering hvor lampene kan gå i arv. Flere lamper som ble designet for 50 og 60 år siden, er nemlig like moderne den dag i dag, og det vil de – etter all sannsynlighet – være 60 år frem i tid også. De er tidløse og evigvarende klassikere, som vi aldri får nok av.

Det er nærmest umulig å bare velge ut noen få, men her er et knippe utvalgte lamper som vi har trykket til vårt bryst.

Pris: 2246 kroner (førpris: 2995 kroner)

Verner Pantons «Flowerpot» ble designet i 1968 og er en velkjent klassiker. Lampen regnes som en av Verner Pantons største designsuksesser, den er moderne og tidløs på samme tid. Opp gjennom årene har lampen blitt lansert i en rekke ulike farger, både i blank og matt utførelse. Finn din favoritt og la den bli en del av hjemmet for alltid.

Akkurat nå er den på salg hos interiør-nettbutikken Nordic Nest.

Pris: 8997 kroner (førpris: 11 245 kroner)

Mange tror kanskje Gubi-lampene er designet i nyere tid, men den gang ei. Louis Weisdorf designet nemlig denne diamanten av en lampe allerede i 1972. Den store wow-faktoren med Gubi Mulit-Lite, er at ytterskjermene kan snus enten opp eller ned, alt etter hvilket uttrykk du er ute etter. Multi-Lite finnes både som gulvlampe og bordlampe og akkurat nå får du begge til knallpris hos nordicnest.no.

Pris: 5550 kroner (førpris: 6530 kroner)

Når vi snakker designlamper, så kommer vi rett og slett ikke unna den klassiske PH-lampen designet av Poul Henningsen for Louis Poulsen. Poul Henningsen var opptatt av å designe lamper som ga «riktig» og behagelig lys, som ga bløte skygger. PH-lampen, som finnes i flere ulike farger, versjoner og prisklasser, står øverst på ønskelisten hos mange designinteresserte.

Pris: 13 600 kroner (førpris: 16 000 kroner)

Har du god takhøyde, er det lite som slår en spektakulær lysekrone hengende ned fra taket. Denne lysekronen, som er en del av 2097-serien, er designet av italienske Gino Sarfatti i 1958 for Flos. Lampeserien er tilgjengelig i 18, 30 eller 50 lyskilder, og selv om mange har latt seg inspirere av designet, er det ingen som slår akkurat denne vakre skjønnheten.

Pris: 5320 kroner (førpris: 6260 kroner)

Nok en lampe designet på 60-tallet som fortsatt er like aktuell. AJ-vegglampen er tegnet av selveste Arne Jacobsen for SAS Royal Hotel i København (Radisson Blu). Siden har lampen blitt relansert i flere nye farger, som denne i lys petroleum som fås kjøpt hos Lampemesteren. Lampa finnes også som bordlampe og stålampe.

Pris: 4750 kroner (førpris: 5590 kroner)

I 1971 slo Verner Panton seg sammen med Louis Poulsen og utviklet en lampe som skulle bli et ikon: den kuppelformede Panthella, som er designet til å forme lyset, blidt lyse opp omgivelsene og skape den perfekte stemningen. I 2016 utviklet Poulsen en nedskalert utgave av designet, Panthella MINI, i farger fra Verner Pantons eget fargeunivers.

Foruten versjonen med skjermen i hvit opal akryl, fås Panthella MINI som både Panthella Bord- og Gulvlampe, med metallskjerm i svart og hvit samt åtte farger

Pris: 679 kroner (veiledende pris: 849 kroner)

Den luksuriøse lampen Silvia er designet i børstet messing. Ved hjelp av takoppheng eller stativ kan lampeskjermen enkelt benytes som bordlampe og som taklampe, hvilket gjør den svært anvendelig. Skjermen leveres flatpakket og umontert med enkle monteringsanvisninger. Velg mellom ulike størrelser.

Pris: 5771 kroner (førpris: 6895 kroner)

Når det kommer til belysning på skrivebordet, er det få lamper som kan måle seg med klassikeren Kaiser Idell 6631-T Luxus bordlampe fra Fritz Hansen, første gang lansert i 1936. De umiskjennelig runde og ovale formene i foten, stativet og skjermen gir en følelse av retro og futuristisk på samme tid. Lampen er i dag for en del av den internasjonale designhistorien å regne.

