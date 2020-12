Cyber Monday 2020 hos Klokkegiganten: Superpris på moteklokker

Artikkelen inneholder annonselenker.

Sporty, klassisk, tidløs eller eksklusiv? Uansett hvilken stil du liker, så skal det godt gjøres å bli lei av fine klokker. Akkurat nå kan du gjøre et superkupp på en rekke klokker og armbåndsur fra Klokkegiganten. Sjekk det store utvalget og finn din favoritt!

Pris: 3434 kroner (veiledende pris: 4298 kroner)

Klikk på bildet for å bestille fra Klokkegiganten. Foto: Klokkegiganten

Klokkene fra Seiko 5 Sports er ekstremt populære og denne modellen – Seiko 5 Sports Specialist Style Automatic SRPD76K1 – er både maskulin og stilig. Urverket drives automatisk av Seiko 4R36 som lader opp energi når du er i bevegelse. Klokka har dessuten roterende klokkeramme og urskiven viser både dato og ukedag.

En elegant klokke som garantert vil falle i smak hos den kvalitetsbevisste mannen!

Les mer og kjøp klokka her.

Se enda flere klokker i Seiko 5 Sports serien her.

Pris: 6141 kroner(veiledende pris: 7293 kroner)

Stilfull og populær klokke fra japanske Seiko. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Klokkegiganten

Også denne klokka fra japanske Seiko står nok på manges ønskeliste i år. Urverket har intet mindre enn 23 juveler og i likhet med modellen over, er også denne klokka utstyrt med et Seiko 4R35 automatikk-urverk.

En skruekrone skal hindre vann fra å komme inn i klokka, og med en vannbestandighet på 20 atm, betyr det at klokka fint kan bades med. Glasset er av safir og lenken i rustfritt stål.

Kjøp den lekre klokka her.

Casio Pro Trek PRG-600YB-2ER (Herre)

Pris: 2182 kroner (veiledende pris: 5036 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Klokkegiganten

Med denne sporty klokka fra Casio på armen, kan du trygt legge ut på tur. En innebygd høydemåler forteller deg hvor mange høydemeter du har gått, syklet eller klatret. Du har også mulighet for å lagre opptil 40 høydemålingsdata i klokka, slik at du kan gå tilbake på dato og klokkeslett for målingene.

Trykkmåler og digitalt kompass har den også, i tillegg til en praktisk stoppeklokkefunksjon som måles helt ned til 1/100 av et sekunds nøyaktighet.

Kjøp den sporty klokka her.

Pris: 1017 kroner (veiledende pris: 2627 kroner)

Denne klokka fra Casio er sporty og tøff på samme tid. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Klokkegiganten

Denne knalltøffe klokka fra Casio i safirglass og med urverk i kvarts, får du nå til superpris. Klokka er blant annet utstyrt med stoppeklokke, datovisning og selvlysende neo-display som gir effekt i mørket. En sikker vinner under juletreet i år.

Les mer om klokka og kjøp den her.

Tilbudspris: 5651 kroner (veiledende pris: 6271 kroner)

Sporty og lekker klokke fra OceanX. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Klokkegiganten

Glad i dykking og vannsport? Da er dette klokka for deg. OceanX er kjent for å lage dykkerklokker av svært høy kvalitet til overkommelige priser. Denne elegante klokka, med grønn urskive og bronsedetaljer, er like fin under vann som over. Med en vannbestandighet på hele 50 atm og praktisk gummireim, kan du trygt dykke med denne på armen.

Få mer informasjon om klokka og kjøp den her.



Tilbudspris: 2052 kroner (veiledende pris: 3939 kroner)

Klassisk og tidløs gullklokke fra Paul Rich. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Klokkegiganten

Det amerikanske klokkemerket Paul Rich lager populære klokker av god kvalitet, og nå kan du sikre deg denne klokka til nesten 50% avslag. Urverket til Paul Rich Star Dust er laget av kvarts, lenken er i klassisk og tidløs gullfarge og urskiven er mørk blå. En tidløs klassiker du kan ha glede av i mange år.

Kjøp klokka her.