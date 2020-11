Cyber Monday 2020: Opptil 80% medlemsrabatt hos Anton Sport

Artikkelen inneholder annonselenker.

Gekko: Flash Street Ltd el-hybrid sykkel (Unisex)



Medlemspris: 19 999 kroner (veiledende pris: 32 999 kroner)

Denne el-hybrid sykkelen fra Gekko får du på supertilbud hos Anton Sport akkurat nå. Klikk på bildet for å komme til produktet.

Nå kan du sikre deg den knalltøffe Flash Street Ltd el-hybrid sykkelen fra Gekko til superpris. Med batterikapasitet på 418 kw, 8-girs drivverk og Shimano Steps 6100 elsystem med 60 Nm kraft får du en rekkevidde på opptil 125 km (avhengig av hvordan du sykler). Denne sykkelen er ikke bare tøff og praktisk, den er også perfekt for både by- og tursykling.

Sykkelen er unisex og du får kjøpt den her.

Superpris på all ull fra Kari Traa (Dame)



Medlemspris: 399 kroner (veiledende pris: 799 kroner)

Ullundertøy til skituren er et must. Denne trøya fra Kari Traa får du nå på kjempetilbud hos Anton Sport. Klikk på bildet for å komme til produktet.

Ingenting varmer bedre enn skikkelig godt ullundertøy mot huden på kalde vinterdager. Dette ullundertøyet fra Kari Traa i 100% deilig merinoull er blitt en bestselger. Med en feminin passform og 4-veis stretch for god bevegelse, er denne trøya en sikker vinner for aktive friluftsmennesker.

Sikre deg den fine ulltrøya fra Kari Traa her.

Se alt av Kari Traa her.

Knalltilbud på nikkers fra Amundsen Sports (Herre)



Medlemspris: 3229 kroner (veiledende pris: 3799 kroner)

Sporty og komfortable nikkers fra Amundsen Sports får du hos Anton Sport. Klikk på bildet for å komme til produktet.

Nikkers er definitivt på moten igjen. Disse lekre nikkersene fra Amundsen Sports i vind- og vanntett membran, egner seg både for toppturen, skituren eller fjellturen. Peak Knickerbockers, som er en del av «The 3-Part Formula»-konseptet til Amundsen Sports, ble til etter merkevaregründerens egen ekspedisjon til Antarktis i 2011. Klærne er spesielt utviklet for å holde deg varm, tørr og komfortabel i alle værforhold.

Kjøp den kule og komfortable nikkersen her.

Anorakk i samme serie får du kjøpt her.

Tilhørende gamasjer får du her.

Sjelden mulighet på Hoka One One sko

Medlemspris: 2549 kroner (veiledende pris: 2999 kroner)

De populære skoene Hoka One One er nå på tilbud hos Anton Sport. Klikk på bildet for å komme til produktet.

Skoene fra Hoka One One er kjent for å være svært lette, stødige og komfortable. Denne modellen, Sky Kaha GTX, er i GORE-TEX® membran som holder føttene dine varme og tørre når du er ute på tur. Med en overdel i semsket skinn vil skoen forme seg etter foten din og gi deg optimal støtte. Vibram megagrip yttersåle sikrer ekstra godt grep på underlaget, som jo er kjekt når du skal ferdes i ulendt terreng.

Kjøp Sky Kaha GTX fra Hoka One One til herre her.

Se det store utvalget av Hoka One One hos Anton Sport og kjøp skoene her.

Treningsjakke fra Johaug (Dame)



Medlemspris: 1499 kroner (veiledende pris: 2499 kroner)

Denne vintertreningsjakka fra Johaug er ikke bare lekker, den skal også holde deg varm og tørr under hele treningsøkta. Klikk på bildet for å komme til produktet.

En god treningsjakke for utendørstrening om vinteren er undervurdert. Denne vintertreningsjakka fra Johaug er perfekt til langrenn og løping på kalde dager, og akkurat nå får alle medlemmer av Anton Sport hele 1000 kroner avslag på jakka. Den er både vindtett, pustende, varmende og har god stretch – perfekt for utendørsaktiviteter. Med to praktiske lommer foran får du også plass til å ha med deg mobil og nøkler på tur.

Jakka fås i to forskjellige farger og i størrelsene XS til XL.

Kjøp jakka her.

Se flere produkter fra Johaug her.

Skidress fra Peak Performance (Herre)



Medlemspris: 2999 kroner (veiledende pris: 5700 kroner)

Teknisk skidress fra Peak Performance i spreke farger og slitesterkt materiale. Klikk på bildet for å komme til produktet.

Maroon Jacket + Pant fra Peak Performance er skidressen som lover å holde deg varm og tørr – uansett vær. Det pustende og værbestandige materialet Hipe® Core+ skall sørger for å holde vind og regn ute og gi deg optimal beskyttelse når du trenger det som mest.

Jakka har avtagbar hette, formsydde ermer og snølås. Buksa har forsterkninger på buksebena, flere praktiske lommer og formsydde knær.

Les mer om den tekniske skidressen fra Peak Performance og kjøp den her.

Kjøp skidressen til dame her.

Luck Hooded Jacket fra Save The Duck (Dame)



Medlemspris: 2240 kroner (veiledende pris 3200 kroner)

Lekker jakke fra Save The Duck får du nå til knallpris. Klikk på produktet for å komme til produktet.

Først av alt: Save The Duck er «dunjakkene» uten dun. Disse jakkene kjennes som dun, men er laget av 100% nylon. De er både lette og kompakte, og ikke minst varme og gode å ha på seg.

Luck Hooded Jacket er vindtett og lett vannavvisende. Som andre Save The Duck-produkter, er også denne jakka laget av deres egenutviklede PLUMTECH®, som skal gi god og behagelig isolasjon.

Kjøp jakka her.

Se flere jakker fra Save The Duck på tilbud her.