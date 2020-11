I kommersielt samarbeid med Crew Media.

Kostnader knyttet til å låne penger

Det finnes ikke ett rimelig forbrukslån som passer alle låntakere. Lavere rente kan gjøre lånet ditt billigere, men det er en rekke andre faktorer som også påvirker hva lånets totalkostnad blir. Det kan for eksempel være snakk om gebyrer knyttet til terminer, eller hvor lang periode renten løper over.

Er du ute etter det rimeligste forbrukslånet, er du derfor nødt til å sammenligne lån fra flere ulike banker og långivere. Jo flere långivere du sammenligner, jo større er sjansene for at du finner et rimelig lån.

Det er uforpliktende å søke om å låne penger, og derfor kan – og bør – du søke hos så mange långivere som mulig, når du har behov for å låne penger. Dessverre er det mange som ikke tar seg bryet med å søke hos flere, nettopp fordi de ser det som et stort bryderi. Søknadsprosessen kan være krevende for helt vanlige mennesker, som ikke har kjennskap til finansielle termer og betingelser.

Bruk en finansagent til å sammenligne

Har du lyst til å finne det billigste forbrukslånet, men vet ikke helt hvor du skal starte? Da bør du søke via en finansagent som Axo Finans. Axo Finans er en svært etablert finansagent på det skandinaviske markedet, og har hjulpet nordmenn med å presse prisene på lån ned siden 2008.

Axo Finans videresender alle lånesøknader til opptil 21 ulike banker og långivere over hele Norge, for å øke sjansene for å finne rimelige forbrukslån.

Lånerenten er individuell og presenteres sammen med lånetilbudet. Nominell rente fra 7,90% til 19,90%. Eff. rente 15,9%, 100.000 o/5 år, kostnad: 40.256, totalt: 140256.

Slik fungerer det

Det er ikke Axo Finans som gir ut lån uten sikkerhet, de fungerer kun som et mellomledd som formidler søknader mellom låntakeren og långiveren. Etter at søknaden har blitt behandlet hos alle bankene og långiverne, sammenligner Axo Finans tilbudene som har kommet i retur. De gransker alle faktorer som kan påvirke hva lånets totalkostnad blir:

Hvor stort lånebeløpet er

Hvor lang nedbetalingsperioden er

Nominell og effektiv rente

Gebyrer og vilkår

Eventuelle andre kostnader

Basert på en totalvurdering av disse faktorene, kan Axo Finans finne ut av hvilket forbrukslån som er det rimeligste. Långiveren som hadde det beste lånetilbudet, vil da vinne konkurransen om kunden. Men det er likevel kunden som har det siste ordet ettersom alle søknader er helt uforpliktende.

Hvorfor gir bankene så forskjellige tilbud?

Selv om bankene mottar identiske lånesøknader, hender det at tilbudene som utarbeides er helt forskjellige. Årsakene til dette er mange og sammensatte, men i bunn og grunn handler det om at bankene ikke er enige om hva som gjør en lånekunde «bra» eller «dårlig». En «bra» kunde vil få tilbud om et bedre lån, mens en «dårlig» kunde vil få tilbud om et dyrere lån med strengere vilkår.

Når bankene vurderer hvor bra du er som låntaker, ser de blant annet på din økonomi, gjeld, formue og andre personlige forhold. I tillegg har alle banker og långivere interne retningslinjer å forholde seg til, og det norske lovverket som legger føringer. Landets økonomiske situasjon for øvrig, påvirker også hva slags lån bankene er villig til å gi.

Basert på alt dette gjør hver bank sin egen vurdering av den samme søknaden. Derfor er det egentlig ikke så rart at tilbudene som lages kan bli helt forskjellige – det er for mange faktorer som skal med i beregningen til at vi kan vite hva utfallet blir på forhånd.

Derfor må du sende inn en søknad før du kan vite hvilken bank som gir deg det rimeligste forbrukslånet. Søk hos mange forskjellige banker og långivere for å øke sjansene for å få et godt lån. Dette kan Axo Finans gjøre for deg, ukomplisert, uforpliktende og helt kostnadsfritt.

