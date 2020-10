Artikkelen inneholder annonselenker.

Ifølge daglig leder i Defero, Eigil Arff Tarjem, bedømmer samtlige norske banker sine kunder ved å benytte en kredittscore som er direkte knyttet til den renten du får av banken.

Hva er så kredittscore?

– Kredittscore en et tall fra 1-1000 som forteller hvor sannsynlig det er at en person vil pådra seg en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene. Kredittscoren tallfester altså din økonomiske risiko, forklarer Arff Tarjem til ABC Brand Studio.

Gjennomsnittlig kredittscore i Norge ligger på 648, hvilket betyr «Lav risiko». Med en slik score anbefales bankene at den aktuelle kunden blir godkjent. Foto: Defero

Kredittscore på 734 kan gi under 1,4 prosent i rente

Det magiske tallet i denne sammenheng er 734 som betyr «veldig lav risiko». Det betyr at du er en meget attraktiv kunde og det gjør det mulig å få en rente som ligger under 1,4 prosent på boliglånet, og ned mot 6 prosent for de som søker usikret refinansiering.

Skulle du derimot ha en kredittscore som tilsier at du havner innenfor risiko-segmentet, blir du mest sannsynlig nødt til å henvende deg til spesialbanker for å kunne ta opp et lån.

– Vi ser at medlemmer med en score over 734 gjerne faller innenfor bankenes laveste risikokategori. Når det er lav risiko forbundet med å låne en person penger, tilsier det at de bør få gode betingelser, forteller Arff Tarjem.

Kredittscore-skalaen

Stadig flere blir oppmerksomme på verdien av egen kredittscore og prater om dette i sosiale fora. Hos Defero, som har over 50.000 medlemmer, kan du helt gratis sjekke din egen kredittscore og få full innsikt i egne data.

Defero benytter Experian som leverandør av kredittinformasjon, der følgende skala for kredittsjekk ligger til grunn:

1000-734: «Veldig lav risiko» – anbefaler at kunden blir godkjent

«Veldig lav risiko» – anbefaler at kunden blir godkjent 733-550: «Lav risiko» – anbefaler at kunden blir godkjent

«Lav risiko» – anbefaler at kunden blir godkjent 549-443: «Medium risiko» – anbefaler at kunden blir godkjent, men manuell vurdering bør gjøres

«Medium risiko» – anbefaler at kunden blir godkjent, men manuell vurdering bør gjøres 442-310: «Høy risiko» – anbefaler ytterligere manuell sjekk av kunden

«Høy risiko» – anbefaler ytterligere manuell sjekk av kunden 309-1: «Veldig høy risiko» – anbefaler avslag

Har du en kredittscore på 804, er det all grunn til å smile bredt. Foto: Defero

Poengene er bygget på følgende opplysninger:

Inntekten din de siste tre årene

Om du har noen betalingsanmerkninger

Netto formue

Skatteklasse

Hvor gammel du er

Om du har noen næringsinteresser, for eksempel enkeltpersonforetak

Viktig med stabilitet

For å få en god kredittscore i Norge, er det spesielt ett ord som er viktig: stabilitet.

Daglig leder i Defero, Eigil Arff Tarjem. Foto: Defero

– Banker og andre aktører ser etter kunder med en stabil økonomi og livssituasjon. Det vil derfor være positivt å flytte sjelden eller ha en permanent adresse, gjerne i et nabolag med andre personer med god kredittscore, forteller Arff Tarjem i Defero.

– Så er det viktig å betale regninger i tide slik at man unngår betalingsanmerkninger og ha en stabil, og gjerne høy, inntekt. Nettoformue vil også øke kredittscore, fortsetter han.

Mange er ikke klar over at de har betalingsanmerkning, og/eller det kan være anmerkninger som er feilaktig registrert i ditt navn eller skulle være slettet.

– Har man en anmerkning man ikke er klar over, vil dette kunne ødelegge økonomien din. Det har vært svært vanskelig å finne ut av dette før Defero ble til, avslutter Arff Tarjem.

