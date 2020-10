Artikkelen inneholder annonselenker.

I november 2010 bestemte Norwegian Outlet på Vestby seg for at det var på tide å introdusere oss for en amerikansk handelstradisjon der stikkordene er salg, krangel om de beste varene og lange kassakøer. I 2020 faller den store shoppingdagen på 27. november.

– Til forskjell fra Valentines og Halloween, er Black Friday en dag hvor forbrukeren faktisk kan spare penger , forteller forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, i et tidligere intervju med ABC Nyheter.

– Black Friday kan være en fin mulighet til å få gjort noen julegave-kupp før prisene settes opp i desember. Har du ikke skrevet julegaveliste over hvem du skal kjøpe til og hva du skal kjøpe, anbefaler jeg å gjøre det nå før du drar kortet, fortsetter «Luksusfellen»-programlederen.

Du kan gjøre mange superkupp og spare penger på Black Friday. Samtidig bør du sikre deg selv best mulig ved å bruke kredittkort fremfor bankkort. Foto: Colourbox.com

Sandmæl får støtte fra daglig leder i Prisjakt.no, Are Vittersø.

– Statistisk sett så er dette den dagen i året med høyest rabatter og flest produkter på salg, så det er stor sannsynlighet for å kunne gjøre noen gode kjøp denne dagen. Det er også noen merkevarer som sjelden eller aldri er på salg, men denne dagen er mange av de også ofte det, sier han til ABC Brand Studio.

Hvorfor heter det Black Friday?

Black Friday er navnet på en årlig handledag med opphav i USA tilbake til 1800-tallet der butikkene dumper prisene på siste fredag i november, dagen etter Thanksgiving. Selve navnet «Black Friday» skal ha sitt opphav i at denne handelsdagen sørget for at mange butikker gikk fra røde til svarte tall i regnskapet.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. Foto: Tone Knipperud / ABC Nyheter

For mange er dette dagen da man kan sikre seg kvalitetsprodukter på billigsalg. Samtidig er Black Friday blitt en stadig viktigere indikator på hvordan julehandelen vil komme til å fortone seg når det kommer til folks shoppinglyst.

Skriv ned pris og varenummer

De fleste nettbutikkene kjører supertilbud gjennom hele uken, et fenomen som har fått navnet «Black Week».

– Ønsker du å få mest ut av rabattene denne uken, bør du sette av litt tid til planlegging. Bestem deg for hvor mye penger du skal bruke, og hva du skal kjøpe. Sjekk ut tilbudene nå på forhånd slik at du vet hva som kommer. Skriv ned varenummer og prisen på produktet og vent til tilbudet kommer, lyder rådet fra Silje Sandmæl.

Forbrukerøkonomen har følgende sjekkliste for en vellykket Black Friday:

Sett et maksbeløp for hvor mye du skal bruke på Black Friday.

Skriv en liste over hva du skal kjøpe. Denne kan gjerne inneholde årets julegaver eller til kommende bursdager.

Sjekk prisen på nett ved å bruke søkemotorene for å sammenligne priser. På den måten ser du hvor god avtale du gjør.

Det er lett å la seg friste, så behold fornuften og ikke kjøp utover det du har satt på listen.

Rekordtall for netthandel

Samme år som Norwegian Outlet introduserte nordmenn for Black Friday, ble Komplett.no den første nettbutikken til å kaste seg på fenomenet. I dag foregår en stadig økende del av denne handelen på nett:

Under fjorårets Black Friday gikk netthandelen opp med 12 prosent sammenliknet med året i forveien. Vipps satte omsetningsrekorder både torsdag og fredag, og sammenlignet med 2018 økte Vipps-omsetningen på Black Friday med 154 prosent.

– Netthandelen slår nye rekorder år etter år på Black Friday, og ikke minst gjennom Black Week. Den største utviklingen vi har sett de siste årene, både fra butikker og forbrukere, er at man har utvidet Black Friday til å gjelde hele uken i mye større grad enn i andre nordiske land , forklarer Vittersø i Prisjakt.no.

– Jeg tror netthandel kommer til å fortsette å vokse, jeg tror ikke vi har sett slutten og vi er godt forbi begynnelsen, sier daglig leder i Prisjakt.no, Are Vittersø. Foto: Prisjakt.no

– I Norge har Black Week etablert seg nå og dette gjør at «rushet» til nettbutikkene klokken 00.01 på fredag har dempet seg og man får spredd handelen og trykket gjennom en lengre periode enn tidligere.

Black Friday etter corona

– Hva tror du coronapandemien vil ha å si for årets Black Week og Black Friday?

– Netthandelen har allerede nådd nye høyder og nådd ut til nye forbrukere som ikke var like etablerte netthandlere fra tidligere. I år tror jeg Black Friday vil vokse ytterligere med tanke på smittevernet.

Vittersø har vanskelig for å tro at like mange ønsker å oppsøke stappfulle fysiske butikker med dagens regler og smittevern.

– Mange butikker vil nok klare smittevernet i sine fysiske butikker, men jeg vil tro at disse også ruster opp til høyere nettsalg og kommer til å fokusere mest på det.

Følg med på før- og etterpris

Det er blitt mye vanligere å bruke kredittkort som et vanlig bankkort for å samle poeng, få rabatter også videre. Mange velger nok å bruke kredittkort når de handler på nett, som man gjerne gjør på Black Friday, fordi det ikke vil gå direkte utover egen lommebok hvis man skulle bli utsatt for svindel.

(Saken fortsetter under)

Hvorfor stresse rundt på kjøpesenter for å handle julegaver når du kan gjøre det i ro og mak hjemmefra? Foto: Colourbox.com

Vittersø har noen ekstra råd på lager før man skal slå til på det ene supertilbudet etter det andre.

– Gjør god research i forkant! Ikke se deg blind på rabattsatsen. Det er viktig å følge nøye med på før- og etterpris. Det som kan være et godt tilbud i én butikk, kan like gjerne være lavere andre steder. Dette gjør at det er viktig å følge nøye med på prishistorikken og sjekke flere alternativer før man slår til.

Et nyttig tips er ifølge Vittersø å benytte seg av Prisvarsling via Prisjakt.no . Da kan man i forkant overvåke produktene man ønsker å kjøpe og deretter få en mail eller pushvarsel på mobilen idet prisen går ned. Finn produktet du ønsker å kjøpe på Prisjakt.no, velg Prisvarsling og legg inn epost-adressen din. Da får du epost når produktet dropper i pris.

– Det profesjonelle tipset er å beholde prisvarselet også etter kjøpet er gjennomført. Det er mange butikker som opererer med Prismatch også i etterkant. Dette vil si at du kan gå tilbake til butikken hvis produktet går ned, og deretter få differansen tilbake enten via penger eller gavekort.