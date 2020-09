Derfor bør du bruke kredittkort ved netthandel

Artikkelen inneholder annonselenker.

Handel foregår i økende grad på nett, alt fra små gaver til bestilling av reiser, og hele to tredjedeler av netthandelen gjøres via utenlandske nettbutikker. Mange benytter debetkort til netthandel, men visste du at det er anbefalt å bruke kredittkort når du handler på nett?

I januar i år kom Statisk sentralbyrå (SSB) med rapporten «På nett med betalingskort over landegrensene» der de så på utviklingen i nordmenns netthandel i utlandet sammenlignet fra 2010 til 2018. Totalt brukte nordmenn 128 milliarder kroner med kort på nettet i 2018.

Omtrent halvparten av dette beløpet (60,1 milliarder kroner) la vi igjen i utenlandske nettbutikker. Det er nesten fem ganger høyere sammenlignet med 2010.

– Mange glemmer fordelene med kredittkort

Ifølge DNB ligger snitthandelen når vi handler med kredittkort på nett på omkring 1000 kroner, og at netthandel utgjør 17 prosent av totalomsetningen for kredittkortbruken. Også eldre kunder er aktive på netthandel.

– 3 av 4 nettkjøp skjer med bankkortet, men det burde være motsatt , mener kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, i en pressemelding på bankens nettsider.

– Mange glemmer fordelene med kredittkort, og dette gjelder i særlig grad ved netthandel og på ferieturer. Når du bruker kredittkort får du utsatt betalingen. Du får også en faktura der du kan sjekke om det du skal betale står i samsvar med varen som er levert. Det gjør at du har en ekstra sikkerhet ved for eksempel nettkjøp eller når du skal på ferie, fortsetter han.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

De aller fleste kredittkort gir deg rentefrie dager på rundt 45 dager, som betyr at det ikke koster deg noe ekstra så lenge du betaler hele det utestående beløpet på din neste faktura. Kredittkort har i tillegg flere kundefordeler som resulterer i gode rabatter. Du kan også spare opp for eksempel Eurobonus-poeng ved å bruke kredittkort når du handler på nett.

– Det er mange som har fått øynene opp for at det er mye å spare på rabatter og opptjening av bonuspoeng når man handler med kredittkort, forteller Dalsbø.

På Prisjakt.no kan du sjekke prisen på den varen du ønsker å kjøpe og finne nettbutikken som har best pris.

Retten til å fremme pengekrav

Mange er derimot ikke klar over at kredittkort gir deg bedre sikkerhet sammenlignet med et vanlig bankkort dersom det skulle være feil eller mangel ved varen. Handler du med kredittkortet kan du rette samme krav mot kredittyter som du kan mot selger dersom vare eller tjeneste er mangelfull eller om selger ikke overholder sine forpliktelser. Dette er regulert i Finansavtaleloven § 54b.

For at du skal kunne fremme et slikt krav mot kredittyter, er det fire kriterier som må være oppfylt:

Du handler på kreditt

Du handler hos en næringsdrivende

Det foreligger en feil ved varen eller tjenesten du har kjøpt

Du har forsøkt å løse det med selger

Dersom det skulle oppstå problemer kan du altså få pengene tilbake fra banken om du ikke klarer å løse saken med selger.

Viktig å undersøke nettbutikkene

Magne Gundersen i SpareBank 1, som mange vil kjenne igjen fra TV3-programmet «Luksusfellen». Foto: SpareBank 1

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 deler Dalsbøs syn på fordelene ved å bruke kredittkort når du handler på nett. I et tidligere intervju med ABC Nyheter forteller Gundersen, som mange vil kjenne igjen fra TV3-programmet «Luksusfellen», at dersom man bruker bankkort, er kjøpet belastet kontoen og da kan det ta tid å få pengene tilbake.

– Uansett om du bruker bankkort med Visa eller et kredittkort, kan du klage til kortselskapet dersom varen har feil eller mangler og du ikke får gjennomslag ved å klage til selgeren.

Forbrukerøkonomen understreker at det er viktig å undersøke nettbutikkenes legitimitet.

– Finner du ingen informasjon om adresse, kontaktinformasjon med telefon eller kundeservice, så bør du være på vakt. Da bør du ta en ekstra Google-sjekk av firmaet og søke etter andre kunders erfaringer med butikken, forteller Gundersen til ABC Nyheter.